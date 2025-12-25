La superviviente de la violación de Unnao impugnará la suspensión de la pena de Kuldeep Sengar en Carolina del Sur







El 2017 Caso de violación de Unnao El miércoles, una sobreviviente calificó la decisión del Tribunal Superior de Delhi de suspender la pena de cárcel del líder expulsado del BJP, Kuldeep Singh Sengar, como “kaal (muerte)” para su familia y dijo que presentaría una demanda ante el Tribunal Supremo en su contra.

El Tribunal Superior de Delhi suspendió el martes la sentencia de Sengar, que cumple cadena perpetua en el caso, y ordenó su libertad bajo fianza en espera de que se resuelva su apelación contra su condena por parte de un tribunal de primera instancia en diciembre de 2019. Sengar, sin embargo, permanecerá en prisión ya que también cumple 10 años de prisión en el caso de muerte bajo custodia del padre de la víctima y no se le ha concedido libertad bajo fianza en ese caso.

Ex-BJP MLA Kuldeep Sengar. Fotos/@mohitlaws

En reacción al veredicto, la sobreviviente, que era menor de edad cuando fue secuestrada y violada por Sengar en 2017, dijo que ya se había retirado la seguridad para sus familiares, abogados y testigos y que la decisión del tribunal había profundizado sus temores.

«Si el convicto obtiene la libertad bajo fianza en un caso como este, ¿cómo podrán estar seguras las hijas del país? Para nosotros, esta decisión no es menos que ‘kaal’ (muerte)», dijo. “Quienes tienen dinero ganan, quienes no tienen dinero pierden”, se lamentó. La superviviente, que se dirigía con su madre a realizar una protesta cerca de Mandi House contra el veredicto, añadió que impugnaría la orden del HC en el Corte Suprema.

