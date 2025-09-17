La supervisora ​​de guiones de ‘Walking Dead’, Amy Blanc Lacy, muere después de golpear y correr

«Los muertos vivientesLa supervisora ​​de guiones Amy Blanc Lacy, de 62 años, murió el 5 de septiembre después de que fue golpeada en un atropello cuatro días antes. Un hombre fue acusado de homicidio por vehículo en su muerte, informó el Departamento de Policía de Atlanta.

Según un Informe del Departamento de Policía de AtlantaBuck Rollins, de 31 años, conducía hacia el oeste en Northside Parkway NW alrededor de las 5 pm del 1 de septiembre. Luego perdió el control de su vehículo y se estrelló contra un Toyota Prius ocupado por Lacy y sus dos hijos adultos. Los tres fueron trasladados al hospital, y Lacy sucumbió a sus heridas el 5 de septiembre después de ser retirado del soporte vital.

De acuerdo con una declaración jurada de arresto obtenida por GenteSegún los informes, Rollins iba a 90 mph en una zona de 45 mph cuando condujo sobre una acera, lanzando el automóvil al aire y al Prius.

Después del accidente, la declaración jurada afirma que Rollins condujo más abajo en Mount Paran Road y estacionó su vehículo cerca del puente Interestatal 75. Según los informes, fue visto en un video que quitaba sus clubes de golf del auto y «alejándose casualmente de la escena del accidente».

El Departamento de Policía de Atlanta informó que Rollins fue acusado más tarde de homicidio por vehículo, golpe y carrera, conducción imprudente y exceso de velocidad.

La estrella de «Walking Dead», Khary Payton Instagram para honrar a su colega desde hace mucho tiempo.

«Amy. Siempre has sido un ángel», escribió. «Te estaré buscando en todas las pequeñas cosas hermosas. Te amo y te extraño».

Erin Lee Carr, que trabajó con Lacy en «Murdaugh: Death in the Family», escribió en Instagram«Yo, junto con cientos de mis colegas, pasé innumerables horas con ella el año pasado. Si bien ella era aparentemente nuestra supervisora ​​de guiones, era mucho más. Amy era la luz brillante disponible para todos nosotros cada día. Siempre tenía un abrazo, una risita, un nuevo hecho para compartir. Trataba a todos con absoluta amabilidad».

Fuera de «The Walking Dead», Lacy también trabajó como supervisor de guiones en programas como «Kingdom Business», «Loki», «MacGyver» y «Halt and Catch Fire».