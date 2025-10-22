La supervisión de aduanas e impuestos especiales no es sofisticada, Purbaya utilizará IA en los próximos 3 meses

Jacarta – Ministro de Finanzas, Antiguo Yudhi Sadewa dijo: sistema supervisión Aduanas tanto en los puertos como en los patrulleros marítimos cercanos a las zonas fronterizas de Indonesia, hasta ahora no se han integrado con un sistema sofisticado.

Lea también: El país está perdido, Purbaya aumenta las multas a los importadores mafiosos de ropa usada



Dijo esto después de llevar a cabo hoy una inspección sorpresa (sidak) en la oficina de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales (DJBC), en la zona del este de Yakarta.

Por lo tanto, con el fin de reforzar la supervisión de Aduanas e Impuestos Especiales para monitorear y prevenir de manera óptima las prácticas de importación ilegal, Purbaya enfatizó que preparará un sistema basado en inteligencia artificial (AI) para supervisar las rutas aduaneras y los impuestos especiales.

Lea también: Purbaya dice que eliminar datos crediticios incorrectos en SLIK no afectará la demanda de vivienda



«En realidad es bastante bueno, pero aún no hasta el nivel en el que puedo monitorear la subfacturación de los barcos en línea allí», dijo Purbaya en el Ministerio de Finanzas, Yakarta, el miércoles 22 de octubre de 2025.



Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa

Lea también: Las 4 indicaciones de Purbaya al gobierno regional para que no quede más dinero en el banco



«Así que todavía no está ahí porque la IA aún no se ha desarrollado. En los próximos tres meses desarrollaremos un sistema de IA que esté más preparado para la Aduana», dijo.

Purbaya enfatizó que este discurso era una continuación del plan del Ministerio de Finanzas de trabajar en el Instituto Nacional de Ventanilla Única (LNSW), para convertirlo en un centro de inteligencia basado en tecnología de la información (TI) para monitorear las actividades de exportación e importación.

Espera que en el futuro LNSW actúe como un grupo de expertos u organización que brinde recomendaciones a través de la investigación para actividades comerciales. Purbaya confirmó que su partido preparará a 10 expertos de diversos campos, que podrán analizar las posibles filtraciones existentes.

«Así que reforzaré todo, LNSW, aduanas y más adelante también. impuesto. «Básicamente, fortaleceremos nuestro sistema de aceptación de principio a fin», dijo Purbaya.

El Ministro de Finanzas admitió que su partido era optimista de que cuando el sistema de inteligencia artificial se integrara con los datos de la agencia bajo los auspicios del Ministerio de Finanzas, los ingresos estatales ciertamente continuarían mejorando.

«Si el sistema puede integrarse verdaderamente, en los próximos meses los ingresos aduaneros deberían ser más eficientes que ahora», afirmó.