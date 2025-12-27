La superestrella de los Filis de Filadelfia ataca a la oficina principal

No se puede negar la habilidad de superestrella de Bryce Harper, a menos que estés Filadelfia Phillies Presidente de Operaciones de Béisbol Dave Dombrowski.

En octubre, Dombrowski cuestionó la capacidad del dos veces Jugador Más Valioso de seguir siendo de élite.

«No tuvo una temporada de élite como la que tuvo en el pasado», dijo Dombrowski. «Supongo que sólo sabremos si se convierte en élite o continúa siendo bueno. ¿Podrá ascender al siguiente nivel otra vez? Realmente no sé la respuesta. Él es el que dictará que más que cualquier otra cosa es a lo que se reduce. No creo que esté contento con el año que tuvo. No fue un mal año, pero cuando pienso en Bryce Harper, piensas en élite. Piensas en uno de los 10 mejores jugadores del béisbol y no creo encaja en esa categoría”.

¿Qué hizo Bryce Harper de los Filis de Filadelfia?

Ahora, Harper hizo un pequeño comentario ante ese comentario.

Harper publicó en su TikTok un vídeo de él golpeando en las jaulas. Lo que parecía un video inocente rápidamente se volvió amargo una vez que los espectadores vieron lo que llevaba Harper: una camiseta que decía en mayúsculas «NO ÉLITE».

Definitivamente, este es un disparo contra Dombrowski por sus comentarios, pero en este momento no se sabe qué tan maliciosa debía ser la respuesta de Harper.

La superestrella de los Filis bien podría estar usando esto como fuego bajo su vientre para la próxima temporada.

Sin embargo, expresó sus frustraciones con el del atletico Matt Gelb después de la rueda de prensa de Dombrowski.

«Es decepcionante escuchar que me pregunten sobre mi contribución al equipo», dijo Harper. «Me duele mucho esa idea porque amo mucho a Filadelfia».

Harper siempre ha tenido una personalidad fogosa, especialmente este año. Fue parte de un altercado con el Grandes Ligas El comisionado Rob Manfred, a principios de este año en el vestuario de los Filis por una disputa sobre el tope salarial.

Harper firmó un contrato de 330 millones de dólares por 13 años hasta 2031 en 2019 y, por lo tanto, tiene un contrato difícil de mover si solicita un intercambio.

¿Tenía razón Dombrowski?

Harper luchó contra lesiones en la muñeca en 2025, jugando solo 132 juegos. Conectó 27 jonrones con un OPS de .844, algo muy lejos del OPS de .905 de su carrera.

Sin embargo, Harper sigue siendo uno de los jugadores de élite en este juego. Con un bWAR de 54 en su carrera y 363 jonrones, Harper está en camino a Cooperstown.

Todavía aporta un bate de élite a la ecuación, a pesar de un año malo. En 2025, Harper tuvo un xwOBA de .367, bueno para el percentil 91, por sabio del béisbol. Si bien está comenzando a perseguir y oler más lanzamientos, todavía aporta un porcentaje de boletos percentil 88.

Además, después de su paso de los jardines a la primera base, Harper se ha convertido en un defensor por encima del promedio, con +1 Outs por encima del promedio, bueno para el percentil 72.

Al comenzar su temporada a los 33 años, Harper puede estar llegando al final de su mejor momento, pero sigue siendo un jugador de élite al que la liga debería temer, y tal vez Dombrowski también debería temer.