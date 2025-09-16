La superestrella de la NBA Victor Wembanyama ‘Alien Dunk’ se animó con TF1

Victor WembanyamaLa estrella francesa de San Antonio Spurs, propietaria de su apodo «The Alien» de sus habilidades atléticas únicas en la cancha, se está aventurando en un nuevo terreno con «Alienígena”, Una nueva serie animada.

«Alien Dunk» está siendo producido por PGS Entertainment de Philippe y Guillaume Soutter, que maneja las licencias internacionales en la serie y la desarrolla como una franquicia que abarca webtoons, publicación, videojuegos y experiencias interactivas.

La red comercial líder de Francia TF1 ya ha abordado el proyecto. PGS Entertainment se burlará en el mercado de coproducción ambientado en Toulouse esta semana. La animación para la serie será producida por Stim Studio, cuyos créditos incluyen «The Wild Robot», «Garfield» y «Tom & Jerry».

Wembanyama dijo que estaba «encantado de ser parte de ‘Alien Dunk’. «Ver yo mismo animado es una experiencia increíble, y reúne dos cosas que me encantan: baloncesto y espacio», dijo, y agregó que «la parte más emocionante es crear un universo para que los niños disfruten, llenos de diversión, imaginación e inspiración para jóvenes fanáticos de todo el mundo».

Wembanyama, quien fue nombrado Novato del Año de la NBA y posee el título del video de la NBA de todos los tiempos, ha inspirado al personaje principal del programa, Victor, quien se une con su hermana Eva y un montón de extranjeros inadaptados para competir en la Liga de Starball, una versión intergaláctica del baloncesto y el último recurrir para preservar la paz en el universo.

Combinar la comedia y la ciencia ficción, «Alien Dunk» es un formato inspirado en comedia de situación que está destinado a atraer tanto a los fanáticos del deporte como al público de animación.

Para capturar su presencia en la pantalla, Wembanyama ha participado en sesiones creativas con el equipo de producción, incluida una sesión dedicada de captura de movimiento para reproducir sus movimientos y postura de firma.

«Alien Dunk» fue creado por Rémi Guyrin («Mi papá el cazador de recompensas»), Christophe Fossard y Audrey-Anne Bazard («Casos de criaturas»).

Un servidor dedicado de Discord también construirá una comunidad alrededor de la marca, mientras que TF1 en exceso las licencias en Francia, incluidas las asociaciones locales y las activaciones minoristas.

«Victor es un ‘extranjero’ no solo por sus habilidades atléticas excepcionales sino también por los valores positivos que encarna fuera de la cancha», dijo Soutter. “Estas cualidades lo convierten en un héroe animado natural y la pieza central perfecta para ‘Alien Dunk’. Su participación le da a la serie una autenticidad única, y estamos realmente entusiasmados de dar vida a este nuevo universo «.

Yann Labasque, jefe de programación juvenil del Grupo TF1, dijo que «estamos particularmente entusiasmados por lanzar este innovador proyecto con PGS Entertainment».

«Esta serie promete a nuestro joven público increíble aventuras llenas de acción, deporte y ciencia ficción en un universo muy rico y emocionante», dijo Labasque. «Victor Wembanyama, el embajador de la serie, es una figura icónica en el baloncesto global, que encarna los valores del dinamismo y la inspiración que nuestro objetivo es transmitir a nuestros espectadores TF1», continuó.

Felix Ferrand, director ejecutivo de Stim Studio, dijo que «trabajar con alguien tan apasionado y dedicado como Víctor nos empuja a superar a nosotros mismos, y estamos convencidos de que Alien Dunk dejará una impresión duradera».

Wembanyama está representado por Bouna Ndiaye y Jérémy Medjana en la agencia deportiva Comsport.