La Súper Gripe Subclade K está causando revuelo, ¿en qué se diferencia de la gripe común?

Jacarta – Aumento de casos gripe Algo inusual está sucediendo en Estados Unidos y está atrayendo la atención del mundo médico mundial. En medio de esta situación surgió un término que fue ampliamente discutido por el público, a saber «súper gripe.”, que recientemente se informó que había entrado en Indonesia.

Aunque parezca preocupante, este término en realidad no es un término médico oficial. Sin embargo, su rápida propagación hace que muchas personas se pregunten: ¿cuál es la diferencia entre la súper gripe y la gripe normal, qué tan peligrosa es y si la vacuna sigue siendo eficaz? Desplácese para obtener más información…

Basado en los últimos datos de Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), ha habido al menos 7,5 millones de casos de gripe, 81.000 hospitalizaciones y 3.100 muertes debido a influenza en lo que va de temporada. Muchos de estos casos están asociados con subclado Kvariante de virus H3N2, que forma parte de la influenza A.

«Los indicadores de gravedad siguen siendo relativamente bajos en este momento, pero se espera que la actividad de la influenza continúe durante las próximas semanas», dijeron los CDC, citados por Axios, el viernes 2 de enero de 2026.

¿Qué es la Súper Gripe y el Subclado K?

Cabe destacar que no existe un término médico oficial llamado súper gripe. Este término suele aparecer cuando hay una variante de la gripe que se propaga más rápido o resulta más «problemática» de lo habitual.

En este caso, el término supergripe se adjunta al subclado K del H3N2. Los datos más recientes de los CDC muestran que casi el 90 por ciento de los nuevos casos de gripe en los Estados Unidos provienen del subclado K.

«Supergripe es un término sensacionalista que en realidad no tiene significado médico», dijo Amesh Adalja, médico especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad Johns Hopkins.

Explicó que muchas personas son susceptibles a la infección porque el subclado K es una variante con baja inmunidad poblacional y no está completamente cubierta por la vacuna actual.

«No hay indicios de que sea más grave que otras cepas (aunque el H3N2 tiende a ser más grave). La vacuna protege contra lo más importante, es decir, la enfermedad grave. Además, los antivirales son completamente eficaces contra esta cepa».

Súper gripe vs gripe común, ¿cuál es la diferencia?