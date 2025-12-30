La Súper Gripe está en el foco de atención mundial, ¿es peligrosa y cuáles son los síntomas?

VIVA – Nueva variante súper gripe está siendo ampliamente discutido en el mundo médico. Esta variante provocó incluso que 71 mil neoyorquinos se contagiaran en una semana. Entonces, ¿qué es la «súper gripe» y qué tan peligrosa es? ¿Es más virulento que el COVID-19?

La ‘súper gripe’ es una variante del virus influenza Un H3N2 se conoce como subclado K. En casos anteriores, se sabía que el tipo de influenza H3N2 era más grave y requería un tiempo de recuperación más largo que la gripe común.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la súper gripe se convirtió por primera vez en una preocupación en Inglaterra antes de extenderse a través del Atlántico hasta los Estados Unidos.

«Gran Bretaña se vio bastante afectada. Lo mismo ocurrió en Europa y Australia. Esta podría ser una imagen temprana de lo que podríamos enfrentar. Esta temporada de gripe será muy dura», dijo Neil Maniar de la Universidad Northeastern, citado en la página Fox8, el martes 30 de diciembre de 2025.

Mientras tanto, desde septiembre los médicos alertan sobre esta súper gripe. Sin embargo, la aparición de una súper gripe combinada con bajas tasas de vacunación ha aumentado la concienciación.

«Esta puede ser una enfermedad muy grave. Tenemos que tomarla en serio y tomar medidas para protegernos. A medida que entramos en la temporada alta de gripe, es probable que la situación sea bastante grave», afirmó Maniar.

A los expertos les preocupa que la baja cobertura de la vacuna contra la gripe en Estados Unidos pueda desencadenar la peor temporada de gripe de la historia. Aun así, creen que todavía hay tiempo para mejorar la situación.

«No es demasiado tarde, especialmente a medida que se acerca la temporada de vacaciones y viajes. Ahora es el momento adecuado para que las personas se vacunen contra la gripe o la vacuna contra la COVID como capa adicional de protección durante la temporada de vacaciones», afirmó el Dr. Andrew Pekosz, especialista en enfermedades infecciosas.

Aunque ha habido preocupación de que la vacuna contra la gripe de este año no sea totalmente compatible con el subtipo K, Pekosz enfatizó que la vacuna todavía proporciona una buena protección.

«Hay tres tipos principales de virus de la influenza que causan gripe, y la vacuna cubre los tres. Para dos de ellos, la coincidencia es bastante buena, y creemos que la vacuna todavía proporciona al menos protección parcial contra estos virus H3N2 del clado K».