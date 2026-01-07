La ‘súper gripe’ es una gripe común, no tan mortal como el Covid-19

Jacarta – Ministro de Salud (Ministro de Salud), Budi Gunadi Sadikin garantizar la influenza A (H3N2) subclado K o súper gripe como el resfriado común.

Dijo que la súper gripe no es como la variante Delta del virus Covid-19 que puede ser mortal.

«Al igual que la gripe común, no como el Covid anterior, la variante Delta es mortal», dijo Budi a los periodistas en Graha BNPB, en el este de Yakarta, el miércoles 7 de enero de 2026.

Budi explicó que la súper gripe es el tipo de influenza o variante A. La súper gripe que se origina en el virus H3N2 tampoco es un virus nuevo, pero ha existido durante décadas.

También enfatizó que la súper gripe es diferente al Covid-19, que es un virus nuevo. Como dijo Budi, Covid-19 consta de varias variantes, empezando por Delta, Omicron, Beta, Alpha y otras.

Entonces salió con una nueva variante llamada variante, la llaman subcódigo A, eso es lo que es. Sí. «Este no es un virus nuevo como el Covid», dijo.

Además, explicó Budi, el proceso de transmisión de la súper gripe es muy rápido. Sin embargo, destacó que la tasa de mortalidad por súper gripe es muy baja.

«Y esto siempre sucede, normalmente en invierno, en los países desarrollados siempre hay un aumento», dijo Budi.

A partir de los resultados de la identificación, Budi dijo que todavía hay decenas de casos de súper gripe en Indonesia. Dijo que este caso podría tratarse con medicamentos comunes.

«Y no es grave. Esto significa que aún puedes recuperarte con el tratamiento normal», concluyó Budi.