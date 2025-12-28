La Suntu Tastio, una mipyme asistida por la BRI que promueve la tradición a través de productos de bolsas tejidas

VIVA- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk continúa fortaleciendo su papel de apoyo a los emprendedores de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) para que crezcan de manera sostenible a través del empoderamiento estructurado. Una forma concreta de este compromiso es la presencia de Rumah BUMN, que funciona como centro de formación, empoderamiento y desarrollo de capacidades empresariales en varias regiones.

Lea también: BRI presenta la función de fondos mutuos en BRImo Super Apps, lo que facilita las inversiones



La prueba del veneno es un ejemplo de una MIPYME que ha logrado avanzar gracias a su participación en el programa Rumah BUMN. Fundada en 2010 en Depok, Java Occidental, La Suntu Tastio produce varios tipos de bolsas hechas de materiales tejeduríacuero y batik con materias primas obtenidas directamente de artesanos locales. Todos los productos se comercializan en línea y fuera de línea en varias regiones de Indonesia y, a menudo, aparecen en bazares y exposiciones.

En las etapas iniciales, el principal desafío al que se enfrentó La Suntu Tastio fue generar confianza en el mercado en el potencial de los tejidos tradicionales como material principal para bolsos modernos y de calidad. A través de un enfoque de diseño innovador y la coherencia en el mantenimiento de la calidad, este negocio está comenzando lentamente a ser aceptado por varios segmentos de consumidores y cuenta con la confianza de las instituciones.

Lea también: BRILink Agent es una forma para que esta ama de casa construya un negocio y cree empleos en el pueblo.





Tas La Bolsa Productos Tas

El propietario de La Suntu Tastio Indari reveló que el empoderamiento de Rumah BUMN fue un punto importante en el desarrollo de su negocio, especialmente para enfrentar los desafíos del mercado y fortalecer la dirección comercial.

Lea también: Es decir, la Navidad de 2025, BRI Peduli logra la atención mediante la distribución de decenas de miles de paquetes de alimentos básicos para la comunidad



“Me uní a Rumah BUMN Jakarta, que fue construida por Yakarta BRI porque quieren llevar La Suntu Tastio a un nivel más profesional. Como mipyme que lleva mucho tiempo funcionando, siento que necesito asistencia que no solo se centre en los productos, sino también en la estrategia comercial. «El cambio más notable después de convertirme en coach fue que mi perspectiva sobre la gestión del negocio se volvió más centrada, más segura y mejor preparada para expandir el mercado», dijo.

La participación activa en programas de empoderamiento tiene un impacto real en el proceso de desarrollo empresarial. Indari no solo obtiene acceso a capacitación y selección de productos, sino que también tiene la oportunidad de llegar a un mercado más amplio a través de actividades promocionales sistemáticas y específicas, así como también utilizando servicios digitales BRI que respaldan la eficiencia operativa.