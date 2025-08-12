La subsidiaria de Medela Potentia desarrolla infraestructura de distribución en Sumatra del Norte

Yakarta, Viva – PT Anugrah Argon Medica (AAM), subsidiaria de PT PT Un poder de cura TBK (MDLA), comenzó oficialmente la construcción de un nuevo edificio en Medan, North Sumatra. Este paso se toma para fortalecer la red de distribución de productos salud En la región norte de Sumatra junto con el aumento de la demanda del mercado.

Leer también: ¡Alarmante! 6.7 por ciento de los 37 mil residentes centrales de Java detectaron trastornos psiquiátricos naturalmente



El nuevo edificio que se construirá tiene una función como oficina, así como un almacén, que se encuentra en una tierra de alrededor de 10,000 m² con un área de construcción de 6,500 m². Se espera que la capacidad del almacén pueda satisfacer mayores necesidades de almacenamiento, especialmente para medicamentos y productos de salud en la región.

Esta instalación está diseñada para cumplir con los estándares de almacenamiento con diversas temperaturas, que van desde temperaturas frías (2 ° -8 ° C), temperaturas frías (15 ° -25 ° C), hasta temperatura ambiente (<30 ° C). Además, el sistema de monitoreo de temperatura de 24 horas se aplicará para garantizar que la calidad del producto se mantenga al cliente.

Leer también: Nyelekit! Sindir Jokowi no asistió a la razón de la enfermedad, Roy Suryo CS: Nuestro testigo viene a montar en silla de ruedas



La primera ceremonia de colocación de piedra se celebró el viernes 8 de agosto de 2025, a la que asistió el presidente director de PT Medela Potentia TBK, Krestijanto Pandji; Director de operaciones de PT Anugrah Argon Medica, Setyawan Pantja Juwono; Cadena de suministro y director del sistema de PT Anugrah Argon Medica, Stephen F. Kusumo; Jefe de Medan Aam Branch, Endratri Retno Kiswati; y la gerencia de AAM, los representantes principales y la comunidad.

Leer también: Timwas DPR propuso formar el comité especial de Hajj 2025, esta es la razón



«Estamos comprometidos a brindar el mejor servicio a los clientes, asegurando que los medicamentos que distribuimos siempre se mantengan de calidad, eficacia y autenticidad a los pacientes», dijo la directora del presidente de PT Medela Potentia TBK, Krystijanto Pandji, como se cita de un comunicado de prensa, el martes 12 de agosto, 2025.

«La construcción del nuevo edificio de PT AAM Medan Branch mejorará los servicios y el acceso de medicamentos, de modo que tenga un impacto positivo en la calidad de la salud de la gente de Sumatra del Norte y sus alrededores», continuó.

Director de operaciones de PT Anugrah Argon Medica, Setyawan Pantja Juwono, agregado, con una mayor capacidad de almacenamiento, se pueden aumentar las existencias de drogas y se espera que el rango de distribución en Sumatra del Norte se generalice cada vez más.

«Este almacén será un nuevo punto de distribución que fortalece el alcance de nuestros servicios», dijo.

El nuevo edificio de la sucursal de Medan está dirigido a completarse en el tercer trimestre de 2026 y se convertirá en un centro de distribución estratégica que no solo fortalece la competitividad de AAM, sino que también contribuye al crecimiento de la industria de distribución farmacéutica y los dispositivos médicos nacionales.