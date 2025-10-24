La Sra. Rachel lanza el sofá de juego para niños con Nugget

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado.

El sofá de juegos de espuma de Nugget ha sido durante mucho tiempo el favorito tanto de padres como de niños. Con la misión de hacer crecer la imaginación en todo Estados Unidos, la marca fue pionera en muebles de juego para familias cuando se lanzó por primera vez en 2014.

Ahora, están aprovechando el espíritu cultural de la época con una asociación estratégica con el ultrapopular Youtuber. Sra. Raquelque esta semana ha lanzado su propia versión del headlining de la marca Sofá de juego original. El Ms. Rachel Nugget ya está disponible para compre en línea por $ 289.

Sofá de juego original The Nugget

Con diseños inspirados en las canciones más populares de la Sra. Rachel, incluidas “Hop Little Bunnies”, “If You Should Meet an Elephant” y “Wheels On The Bus”, el nuevo lanzamiento destaca su estilo educativo basado en canciones, al mismo tiempo que fomenta la creatividad, el movimiento y la conexión.

«El juego es una de las formas más poderosas en que los niños aprenden. Es por eso que estoy entusiasmada de colaborar con Nugget, una compañía que comparte nuestro compromiso de despertar la imaginación y la conexión en el hogar», dijo en un comunicado la Sra. Rachel, nacida Rachel Griffin-Accurso. «Ms. Rachel Nugget se creó para unir a las familias y no puedo esperar a ver la alegría que inspira a los pequeños de todo el mundo».

David Baron, director ejecutivo y cofundador de Nugget, comparte: «Nuestra colaboración con Ms. Rachel encarna la misión fundamental de Nugget de hacer crecer la imaginación a través de muebles de juego cuidadosamente diseñados. Ms. Rachel Nugget es un testimonio perfecto de ese compromiso».

En los últimos años, Rachel ha pasado de ser una educadora de YouTube a una marca de medios para niños de pleno derecho con un conjunto de asociaciones de alto perfil, desde un acuerdo global de juguetes con Spin Master hasta colaboraciones musicales con “Sesame Street” y John Legend. Más recientemente, Netflix firmó con Rachel un acuerdo de transmisión de contenido.

Ms. Rachel Nugget ya está disponible para pedidos anticipados y se enviará el 14 de noviembre, exclusivamente en NuggetComfort.com.