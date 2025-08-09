La Sra. Prada Lucky reveló a 2 personas mayores que a menudo persiguen a su hijo, pidiendo ser castigado en consecuencia

Kupang, Viva – Muerte Prada Lucky Chepril Saputra Namo trae una profunda tristeza y tristeza a cualquiera, especialmente a las personas de las que estamos orgullosos y nos preocupan tener que mantener vidas debido a la persecución.

Esto fue experimentado y sintiéndose por la sepriana Paulina Mirpey, Prada Lucky Chepril Saputra Namo’s Biological Madre, Miembro de TNI Desarrollo de Terieroralial del Batallón AD (TP) 834 Wakanga Mere Nagekeo Ntt, quien fue asesinado por la persecución de sus mayores.

Sepriana, la madre biológica de Prada Lucky con tristeza y lágrimas dijo que todo el cuerpo de su hijo estaba magullado debido a la persecución.

Prada Lucky Chepril Saputra Namo fue asesinado por la persecución superior

«En el cuerpo de Lucky desde los pies, las manos, especialmente la parte posterior del cuerpo, están llenas de contusiones», dijo Sepriana Mirpey

Incluso antes de cumplir con su muerte, Prada Lucky me había dicho que obtuviera la persecución de los mayores, fue azotado y golpeado. Hay 2 nombres de alto nivel que a menudo se persiguen llamado Prada Lucky.

Prada Lucky había huido a su madre adoptiva en Nagekeo, donde la herida en el cuerpo de Prada Lucky fue tratada con aceite.

Pero después de regresar de la casa de su madre adoptiva, Lucky regresó a la persecución hasta que finalmente ingresó al hospital de Aeramo de la UCI hasta el 6 de agosto de 2025, la suerte de Prada, Chepril Saputra Namo, respiró la última.

Al continuar derramando las lágrimas, sepiana exigiendo justicia lo más justa posible por la muerte de su hijo. «Los perpetradores deben ser despedidos y sentenciados a la vida. El niño del que estoy orgulloso y se espera que sea la columna vertebral de sus dos hermanos jóvenes que todavía están asesinados en vano», dijo Sepriana

Según él, la familia estaría orgullosa si Prada Lucky muriera en los deberes del estado no murió perseguido Senior de sus compañeros miembros TNI. «El proceso legal debe ser confirmado indiscriminadamente, esto se refiere a la vida de los demás la vida de mi hijo», dijo

La suerte de Prada, Chepeil Saputra Namo, el segundo hijo de 4 hermanos y los hijos de la pareja, el sargento mayor Criatian Namo, miembro del ejército, es activo y sepriana Paulina Mirpey.

Informe: Frits Floris/Tvone Kupang