La sorprendente reacción de la esposa de Nadiem Makarim después del encallamiento previo al juicio de su marido

Jacarta – Franka Franklin, esposa de Nadiem Makarim, admitió que estaba decepcionado con la decisión del juez del Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta de rechazar la solicitud antes del juicio presentada por su marido sobre el presunto caso corrupción en adquisiciones Chromebook en el Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología en 2019-2022.

«Por supuesto que estamos muy tristes y decepcionados por la decisión de hoy, pero realmente respetamos lo que ha decidido el juez», dijo el lunes 13 de octubre de 2025.

Nadiem Makarim viste el uniforme de prisión de AGO

Dijo que la familia y un equipo de abogados encontrarían un camino a través de los pasillos legales que han sido regulados por la ley. Expresó su gratitud por las oraciones y el apoyo brindado a su esposo.

«Gracias una vez más por todas las oraciones de todos nuestros amigos, de nuestra familia y parientes para que Mas Nadiem pueda seguir juntos hoy a pesar de que está lejos de nosotros», dijo.

Para su información, el juez único del Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta (Jaksel), I Ketut Darpawan, rechazó la solicitud previa al juicio presentada por el ex Ministro de Educación y Cultura Nadiem Anwar Makarim.

Nadiem presentó una solicitud previa al juicio sobre el presunto caso de corrupción en la adquisición de Chromebooks en el Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología (Kemendikbudristek) en 2019-2022.

La Fiscalía General ha nombrado al ex Nadiem Makarim como sospechoso en el caso de presunta corrupción en la adquisición de Chromebooks en el Ministerio de Educación y Cultura en 2019-2022.

Nadiem, como Ministro de Educación y Cultura, planea utilizar en 2020 los productos de Google en la adquisición de herramientas de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el Ministerio de Educación y Cultura. De hecho, en ese momento aún no se había iniciado la adquisición de equipos TIC.

El presunto artículo es el artículo 2, párrafo 1, o el artículo 3 junto con el artículo 18 de la Ley (UU) Número 31 de 1999, modificada por la Ley Número 20 de 2001 sobre modificaciones a la Ley Número 31 de 1999 sobre la Erradicación de los Delitos de Corrupción en conjunto con el Artículo 55, párrafo 1) 1º del Código Penal. (Hormiga)