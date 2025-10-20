La sorprendente declaración de Marco Bezzecchi tras la victoria en el MotoGP de Australia de 2025

VIVA – corredor de Aprilia, Marco Bezzecchidio una declaración sincera después de terminar en octavo lugar en carrera MotoGP Australia 2025 que tendrá lugar en el Circuito de Phillip Island.

En su entrevista, Bezzecchi dijo que nunca se sintió un candidato fuerte para ganar la carrera, en contraste con la opinión de algunos medios de comunicación que lo veían como uno de los favoritos.

«Muy feliz. Muy difícil, porque, para ser honesto, nunca pensé en la victoria. Sólo los periodistas pensaron en ello. Pero ni siquiera esperaba subir». podio«, dijo Marco Bezzecchi, citado por VIVA de Chocar Lunes 20 de octubre de 2025.

No te sientas como un candidato ganador

Bezzecchi explicó que su actuación del fin de semana no estuvo a la altura de las expectativas del público. Esto se debió a que el principal problema al que se enfrentó fue la falta de agarre del neumático trasero y la dificultad para mantener la velocidad en las curvas rápidas.

A pesar de probar varias configuraciones de motos, los resultados no pudieron igualar el desempeño de pilotos como Jorge Martín, Maverick Viñales y Francesco Bagnaia, que parecieron dominantes durante toda la carrera.

Aun así, Bezzecchi expresó su agradecimiento a su equipo y a los aficionados que continuaron brindando apoyo, a pesar de que los resultados de la carrera no cumplieron con las expectativas. Admite que una mentalidad positiva y el apoyo de quienes lo rodean son muy importantes para mantenerse motivado en medio de la intensa presión de la competición de MotoGP.

Resultados e implicaciones en el Campeonato Mundial

Al terminar tercero, Bezzecchi se estableció como un piloto oficial de Aprilia cada vez más consistente. Los datos de la clasificación muestran que ascendió al tercer lugar como piloto temporal, superando a rivales cuyos resultados eran menos estables.

Aunque la distancia hasta el primer puesto aún es lejana y no se ha logrado la victoria en la carrera, este podio sigue siendo una señal de que Aprilia y Bezzecchi tienen un gran potencial para competir a largo plazo.

Con varias series restantes en el estación En 2025, Bezzecchi todavía espera cerrar la temporada con un buen resultado y volver al podio. Actualmente se encuentra en la posición intermedia de la clasificación y está decidido a mejorar su clasificación aspirando a obtener mejores resultados en la serie asiática.