La sorprendente confesión del entrenador tailandés, sin un jugador superior, puede matar al equipo nacional indonesio

VIVA – Equipo nacional La hija de Tailandia parecía poderosa en el partido inaugural del Grupo A Copa AFF de mujeres 2025. Frente a Indonesia en el Lach Bandeo del Lach Stadium, Haiphong, miércoles 6 de agosto de 2025, ganaron una victoria aplastante con un puntaje de 7-0 a pesar de no tener la mejor fuerza.

Esta gran victoria fue bienvenida positivamente por el entrenador de Tailandia, Futoshi Ikeda. Apreciaba el entusiasmo y la disciplina mostrados por sus jóvenes jugadores desde los primeros minutos del partido.

«Este partido es nuestro primer partido en este torneo. Comenzamos bien. Intentamos presionar desde el principio y logramos sobresalir rápidamente, e intentamos concentrarse durante todo el partido», dijo Iteda, citado por el Instagram oficial Equipo nacional de Tailandia.

Pero detrás de la convincente victoria, Iteda reveló que el equipo tailandés no apareció con una composición completa. Algunos jugadores principales están ausentes porque este torneo no se lleva a cabo en el calendario oficial de la FIFA, por lo que los clubes tienen derecho a no liberar a sus jugadores.

«La estructura de este equipo, debido a que esta competencia no tuvo lugar durante el calendario de la FIFA, perdimos a varios jugadores que jugaron en el extranjero, incluidos algunos que estaban ocupados con las tareas de su club en la Liga de Campeones Femeninas de Asia», dijo Ikeda.

Según él, la ausencia de varios jugadores principales en realidad se convirtió en una oportunidad para que los jugadores jóvenes muestren sus habilidades a nivel internacional. Además, Indonesia viene con toda la fuerza, incluida una fila de jugadores naturalizados.

«Por lo tanto, muchos de ellos no pueden participar con el equipo. Indonesia también tiene muchos jugadores naturalizados y nos ha causado muchos problemas. Veo esto como una buena oportunidad para que muchos jugadores jóvenes participen y representen al equipo nacional tailandés», continuó.

El curso del partido en sí fue dominado por Tailandia desde el principio. El primer gol nació en el sexto minuto a través de un cabezazo de Kanchanathat Phumsri, utilizando la negligencia de la línea de fondo de Indonesia.

El segundo gol fue creado en el minuto 18 a través de la patada especulativa Maddison Jett Castine desde fuera del cuadro de penalti, que no pudo ser anticipado por el portero Garuda Pertiwi.

El desastre de Indonesia continuó en el minuto 25 después de que Rosdilah violó a Kanchanathat en el cuadro de penalización. El propio Kanchanathat tomó la ejecución y cambió con éxito el puntaje a 3-0.

Tailandia continuó presionando y anotó nuevamente en el minuto 40 hasta la finalización final de Phichyatida Manowang, quien continuó el pase de Castine. Un minuto después, Janista Jinantuya sentenció el error a anticipar al portero indonesio con una fuerte patada desde fuera del área de penaltis que tiene goles espectaculares.

Se marcaron dos goles adicionales en la segunda mitad. Pinyaphat Klinklai dirigió la pelota del tiro libre de su colega en el minuto 71. No hace mucho, Thawanrat Promthongmee amplió la ventaja a 7-0.

Tailandia casi agregó un gol en el tiempo de lesión a través de una dura patada Pleumjai Sonthisawat, pero la pelota todavía golpeó el travesaño. Hasta el silbato final, Indonesia no logró marcar goles y tuvo que reconocer la excelencia de Tailandia que parecía dominante.