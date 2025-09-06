La sorprendente confesión del entrenador de Taiwán después de ser asesinado por el equipo nacional indonesio

VIVA – Equipo nacional Indonesia parecía feroz al excavar a Taiwán con una puntuación de deslizamiento de tierra de 6-0 en el partido FIFA Matchday En el estadio Bung Tomo Gelora (GBT), Surabaya, viernes por la noche, 5 de septiembre de 2025. La derrota fue reconocida directamente por el entrenador de Taiwán, Che-Ming Huang.

En una conferencia de prensa después del partido, Che-Ming Huang dijo que Indonesia jugó más fuerte, organizada y llena de presión desde los primeros minutos. «Indonesia proporciona mucha presión. Tienen una estrategia muy organizada. Taiwán necesita fuerza y ​​experiencia como esta para poder desarrollarse», dijo.

No solo los ataques de los jugadores de Garuda, la atmósfera del estadio GBT que estaba repleto de 24 mil seguidores más también se reconoció que hizo que Taiwán se abrumara. «El ambiente es extraordinario. Muchas personas gritan y hacen que la atmósfera sea muy emotiva», dijo Che-Ming Huang.

También consideró que este resultado podría ser un aprendizaje importante para su equipo. Además, Taiwán vino con una preparación mínima, solo practicando 5-6 días con la mayoría de los jugadores locales. «No estamos acostumbrados al nivel internacional, esa es una de las razones por las que no podemos realizar de manera óptima», explicó.

Sin embargo, el Che-Ming Huang elogió a Indonesia. Incluso consideró que las posibilidades de Garuda de penetrar en la Copa del Mundo eran muy abiertas. «Indonesia es un equipo muy fuerte. En mi opinión, es probable que vayan a la Copa del Mundo bastante grande», dijo.

El entrenador de 52 años también destacó la presencia de jugadores naturalizados que hicieron que el equipo de Garuda fuera más completo. Sin embargo, él cree que Indonesia todavía tiene un gran potencial para desarrollar actores locales. «Eso los hace más fuertes. Por supuesto, esto es bueno para el equipo», dijo.

En línea con su entrenador, el jugador de Taiwán, Meng Cheng Tsai, ayudó a sentir la diferencia de calidad en el campo. «Como jugador, siento que hay una distancia de calidad. Indonesia juega rápido, estructurado y tiene un contraataque que es difícil», dijo.

Sin olvidar, Meng Cheng Tsai también quedó impresionado con el pleno apoyo de los seguidores en Surabaya. «Si en nuestro país hay tanto apoyo, el fútbol definitivamente será más avanzado», dijo.