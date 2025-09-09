VIVA – El entrenador libanés, Miodrag Radulovic, dio una sorprendente confesión después del partido de prueba FIFA Jornada contra Equipo nacional Indonesia en el estadio Bung Tomo Gelora (GBT), Surabaya, lunes 8 de septiembre de 2025.

En el partido, MioDrag Radulovic implementó una estrategia de estacionamiento de autobuses que hizo que los jugadores Equipo nacional indonesio Dificultad para anotar goles. Aunque dominaba a lo largo del partido, Indonesia tuvo que estar satisfecho de jugar un sorteo sin goles.

Aunque propiedad Ranking de la FIFA Lo mejor es que 112 no ganó y quedó impresionado de jugar al fútbol negativo, Miodrag Radulovic afirmó estar satisfecho con los resultados y el rendimiento de los jugadores.

«Buenas noches a todos, en primer lugar que quiero decir gracias una vez más, por invitarnos a jugar un muy buen partido», dijo Radulovic después del partido.

«Venimos desde el comienzo de la pretemporada, creemos en cualquiera que comenzó, y cuando vimos a los oponentes que enfrentamos hoy, nadie quiere perder en el partido. Y gracias a mis jugadores, damos una actuación, y estoy satisfecho con los resultados», continuó.

Además, Radulovic admitió que el equipo nacional indonesio parecía espartano de su equipo. Sin embargo, el sorteo fue suficiente para Radulovic

«A veces esto sucede porque nadie quiere perder, el equipo local quiere ganar, pero creo que este es un resultado bastante bueno, y estoy satisfecho», dijo Radulovic.

Radulovic insistió en que sus jugadores tenían experiencia en enfrentar equipos asiáticos fuertes. Eso los hace acostumbrados a jugar disciplina, incluso contra Indonesia.

«Muchos de mis jugadores han jugado contra equipos de China, también hay en contra de los equipos de Indonesia. Construyen un muy buen equipo, y en el futuro, estoy seguro de que producirán buenos resultados», dijo.