La sorprendente confesión de Alvi estaba decidida a mutilar a su amante hasta cientos de piezas, resultó …

MojokertoVIVA – Autor La destacada estudiante de Lamongan llamada Tiara Angelina Saraswati (25), afirmó tener una pelea con víctima antes de terminarlo.

El hombre llamado Alvi Maulana (24) era ruidoso con respecto a la economía de la relación sin un lazos matrimoniales que habían estado funcionando durante cuatro años con sus víctimas. Admitió que cuando su incidente emocional no podía ser represado.

«Emoción Me pidió «, fue citado diciendo el martes 9 de septiembre de 2025.

La policía regional de Mojokerto mostró una foto de evidencia de los perpetradores del asesinato de mutilación

El alboroto tuvo lugar el 31 de agosto de 2025. Los perpetradores regresaron a la pensión en el área de la lengua Wetan Surabaya. Pero no pudo entrar, a pesar de que estaba muy cansado. Pero, la puerta estaba cerrada por la víctima desde el interior.

«El gatillo es porque estaba encerrado desde adentro», dijo.

Investigue una calibración, Alvi ha albergado durante mucho tiempo las emociones con respecto a la actitud económica y temperamental de las víctimas. Después de que finalmente se abrió la puerta, la víctima subió al segundo piso. Luego fue a la cocina para tomar el cuchillo e inmediatamente cortó el cuello de la víctima.

Solo después de eso, la víctima fue mutilada. Su ejecución en el baño para que sea más fácil tirar pedazo cuerpo. Peor, armado con un matadero, Alvi mutiló víctimas como animales hasta cientos de piezas.

«Para la familia, me disculpo profusamente», dijo.

Anteriormente informó, un estudiante de Lamongan llamado Tiara Angelina Saraswati (25) resultó ser mutilado hasta cientos de piezas, no docenas.

«Dije, los huesos fueron cortados en cientos», dijo el jefe de policía de Mojokerto, comisionado adjunto de la policía Ihram Kustrato, el lunes 8 de septiembre de 2025.

El autor llamado Alvi Maulana (24), un estudiante que también trabajó como taxista de motocicleta en línea después de matar a la víctima con una puñalada de cuchillo en el cuello, solo fue mutilado en el baño. Por sus acciones, estuvo sujeto al artículo 340 del Código Penal con respecto al asesinato de premeditados con la amenaza de una sentencia de muerte o toda una vida.