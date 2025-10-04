La solución para eliminar el cargador Spklu atrapado en un automóvil eléctrico

Yakarta, Viva – Interés comunitario en Auto eléctrico Continúe aumentando en Indonesia, porque aparece con diseños modernos y características completas. No solo eso, este vehículo también se considera práctico para el uso diario, tanto dentro de la ciudad como fuera de la ciudad.

Leer también: Pelita Water y Byd Haka Auto compartirán autos eléctricos, anote las condiciones



Sin embargo, el uso creciente de automóviles eléctricos también conlleva nuevos desafíos que los consumidores deben entender. Uno de ellos es cuando se cobra en una estación de llenado de vehículos públicos (Chapotear). Los problemas más frecuentes surgen son cargador Guns que están atascadas y difíciles de liberar del automóvil.

Aunque se ve trivial, esta condición puede hacer que los usuarios se asusten, especialmente para los nuevos propietarios de automóviles eléctricos. Además, el proceso de carga atascado puede interferir con las actividades diarias del propietario del vehículo. Por lo tanto, es importante conocer los pasos seguros para superarlo.

Leer también: Prueba de confort y rendimiento XPeng G6 Pro, duro en la inclinación y práctica cuando se estaciona



Citado por Viva Automotive de la declaración oficial de Neta Auto Indonesia, sábado 4 de octubre de 2025, la primera forma se puede hacer a través de la unidad principal disponible en Neta V-II.

Los usuarios pueden seleccionar el menú Configuración, luego ingresar la opción de configuración de carga y elegir el cargador de arma de desbloqueo. Después de eso, la pistola del cargador se puede probar nuevamente, incluso se puede hacer junto con la ayuda de los demás.

Leer también: Se revelan las especificaciones del XPeng G6 Pro, ¿cuál es la diferencia con el XPeng G6 estándar?



Si el método no tiene éxito, hay una opción manual a través del capó. A la derecha cerca de la batería, hay una pequeña caja que se puede abrir, por dentro hay una cuerda negra. Tire suavemente de la cuerda mientras libera la pistola del cargador que estaba atascada.

Otra alternativa es usar una llave remota de automóvil. Asegúrese de que toda la puerta del automóvil esté abierta, luego presione el botón de bloqueo dos veces. Después de eso, trate de revocar la pistola del cargador nuevamente del puerto de carga.

ESA Fajar S, gerente de ventas de PT Neta Auto Indonesia, dijo que el método manual a través del capó era bastante efectivo. «La forma eficiente si en la pistola de carga de la red eléctrica de automóviles V-II está atascada es tirar del manual de la cuerda negra detrás del capó mientras tira simultáneamente la pistola de carga que está atascada», explicó.

Agregó que es importante asegurarse de antemano que el proceso de carga esté completamente completo. «No olvide mirar hacia atrás en la solicitud si el proceso de carga está completo o no, porque debe completarse por adelantado en la solicitud», dijo.