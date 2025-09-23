La solución de dos países trae paz

Nueva York, Viva – Presidente republicano Indonesia, Prabowo Subianto afirmó que Indonesia siempre fue consistente al proporcionar una solución de dos estados como una forma de paz relacionado con la tragedia humanitaria que tuvo lugar en Gaza, Palestina.

Leer también: Palestina abrió oficialmente la embajada en Inglaterra después de que su país fue reconocido



Prabowo reveló esto en un discurso de la Conferencia Internacional de Alto nivel (Cumbre) para un asentamiento pacífico de problemas palestinos y la implementación de soluciones de dos estados celebradas en el Edificio de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UN), Nueva York, Estados Unidos, el lunes 22 de septiembre de 2025.

«Por lo tanto, Indonesia reiteró su compromiso con las dos soluciones del país en el tema palestino. Solo esta solución de dos países traerá paz», dijo Prabowo.

Leer también: ¡Se agrupó un reconocimiento de Palestina, Prabowo: RI está listo para proporcionar fuerzas de mantenimiento de la paz!





El presidente Prabowo Subianto asistió al foro de la ONU en Nueva York Foto : Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

Prabowo afirmó que Indonesia reconocería a Israel, si Israel reconociera a Palestina primero.

Leer también: Alemania apoya a un estado palestino independiente, pero no ahora



«Debemos garantizar el estado del estado palestino, pero Indonesia también declaró que después de que Israel reconoció la independencia y el estado de los palestinos, Indonesia reconocerá inmediatamente el estado de Israel y apoyaremos todas las garantías de seguridad israelíes», dijo.

El jefe de estado también expresó una profunda preocupación por la tragedia humanitaria en curso en Gaza. Prabowo condenó fuertemente los actos de violencia contra los civiles que hacen Gaza.

«Miles de vidas inocentes, muchas de ellas mujeres y niños, han sido asesinadas. El hambre amenaza. Los desastres humanitarios están sucediendo ante nuestros ojos. Condenamos todos los actos de violencia contra civiles inocentes», dijo.

Prabowo también expresó su agradecimiento al gobierno francés y al reino de Arabia Saudita por su liderazgo en celebrar esta importante reunión de la Declaración de Nueva York.

Prabowo mencionó la importancia de la Declaración de Nueva York que se consideró que proporcionó un camino pacífico y justo hacia la paz. Según él, el reconocimiento estatal debe traer el significado de la verdadera paz a todas las partes.

Además, enfatizó que la terminación de la guerra en Gaza debe ser una prioridad internacional. Indonesia también está lista para contribuir activamente, incluso mediante el envío de fuerzas de mantenimiento de la paz bajo el mandato de las Naciones Unidas.

«Debemos superar el odio, el miedo. Debemos superar la sospecha. Debemos lograr la paz que necesita la humanidad. Estamos listos para participar en el viaje a esta paz. Estamos dispuestos a proporcionar fuerzas de mantenimiento de la paz», agregó.