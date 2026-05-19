La solidaridad social se convierte en el rostro de la cultura laboral del PNM

Jacarta – En medio de un mundo laboral cada vez más competitivo y acelerado, varias empresas compiten para presentar diversos programas de compromiso de los empleados para mantener la productividad de los empleados. Sin embargo, entre las diversas actividades internas que se están desarrollando, la donación rutinaria de sangre es uno de los programas con mayor impacto social.

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Detrás de la participación de los empleados, hay un mensaje más amplio sobre cómo la empresa construye una cultura laboral que no sólo está orientada al desempeño, sino también a la conciencia social.

La donación de sangre dentro del PNM se ha convertido en parte de la identidad cultural de la Compañía. Esta acción demuestra que hay un aporte social que también crece en el ecosistema laboral. La donación de sangre presenta una dimensión más cercana y humanitaria de la sostenibilidad, es decir, ayudar a proteger directamente las vidas de otros.

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Por otro lado, la necesidad de sangre en Indonesia sigue siendo un desafío que se sigue enfrentando. Según diversos datos de salud, la necesidad nacional de bolsas de sangre cada año todavía requiere un gran apoyo de los donantes voluntarios.

La donación de sangre se llevó a cabo con gran entusiasmo por parte de los empleados. Desde la mañana, los participantes se turnaron para seguir el proceso de reconocimiento médico y donar sangre según los procedimientos médicos aplicables. Esta actividad es también un impulso para fortalecer la solidaridad entre los empleados en medio de las actividades laborales diarias.

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«Estoy feliz de poder participar porque resulta que la ayuda no siempre se trata de cosas materiales sino del espíritu de solidaridad social», dijo Eka, uno de los empleados del PNM.

Actividades como la donación de sangre, que habitualmente facilita el PNM, son un símbolo de que los valores humanos todavía tienen un lugar en el ajetreado mundo profesional.

Con el espíritu de seguir estando presente en cada lucha de los grupos vulnerables, el PNM se esfuerza no sólo por crecer en los negocios, sino también por mantener la empatía y preocupación de sus colaboradores, una de las cuales es a través de las actividades de donación de sangre. (LAN)