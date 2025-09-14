La solidaridad interétnica vista como efectiva para contrarrestar los intentos de dividir la nación

Yakarta, Viva – Solidaridad entre los diversos de Indonesia étnico grupos, particularmente entre el Chino La comunidad y otros, se considera cada vez más como fortalecimiento. Esto fue más visible durante las protestas a fines de agosto de 2025, cuando las llamadas para atacar las tiendas de propiedad china fueron contrarrestadas por apelaciones por la unidad y la protección en las líneas étnicas.

Respondiendo al desarrollo, Andrew Susanto, presidente de la Asociación de Indonesios de Peranakan China (Aspertina), instó a una mayor participación de la comunidad en la construcción de la nación. «Las contribuciones de las figuras chinas pasadas y presentes muestran que los chinos son una parte inseparable de Indonesia. Es importante para nosotros fortalecer esta creencia y trabajar juntos para construir nuestra querida República de Indonesia», dijo.

Los comentarios se hicieron durante una discusión pública titulada «Para Indonesia: chino y activismo de vez en cuando», celebrado en Yakarta el 13 de septiembre de 2025. El evento fue organizado por la Asociación de Jóvenes Chinos de Indonesia (IPTI), Aspertina y el Foro de Sinología Indonesia (FSI).

Asistir al evento fueron la presidenta de IPTI, Ardy Susanto Oey y el fundador de FSI, Johanes Herlijanto. Ardy declaró: «Así como la diáspora indonesia en el extranjero considera a los países extranjeros en su tierra natal, los chinos consideran a Indonesia como su tierra natal».

Los investigadores de FSI consideran el aumento de la solidaridad como un resultado positivo del creciente reconocimiento de que los chinos son una parte total e integral de Indonesia. El secretario de la FSI, Muhammad Farid, señaló: «Desde el comienzo de la construcción de la nación, siempre ha habido grupos chinos que optaron por ponerse del lado de Indonesia en lugar de las potencias extranjeras, ya sea el colonialismo holandés o China».

Farid destacó la larga participación de los indonesios chinos en el activismo social y político. «En el pasado, conocíamos nombres como Soe Hok Gie, Yap Thiam Hien, Ester Indahyani Yusuf, Hendrawan Sie y Yap Yun Hap, quien no solo luchó sino que se sacrificó por una mejor nación y sociedad», dijo.

Según Farid, tal activismo no es solo una historia del pasado, sino que continúa en la actualidad. «A través de las redes sociales, usan el término ‘chindo’ y resaltan con orgullo su identidad indonesia», explicó Farid, quien también es profesor de la President University.

Para la investigadora de Brin, Lidya Christin Sinaga, estas narrativas son vitales para preservar la memoria colectiva de la nación. «Mantener esta memoria es importante porque los eventos públicos dejan profundas calificaciones sobre aquellos que los experimentan, particularmente a los jóvenes que están en el proceso de construir sus identidades», dijo.

El historiador Didi Kwartanada recordó a la audiencia de activistas chinos antes y después de la independencia, incluido el abogado, el Sr. Tjan Gwan Kwie, quien defendió a los agricultores en Banyuwangi en 1943. También citó a Yap Thiam Hien, un reconocido defensor de los derechos humanos, cuyo nombre se recuerda a través del premio Thiam Hien.

Mientras tanto, el joven activista Daniel Winarta, ahora con el Instituto de Ayuda Legal de Yakarta, reflexionó sobre las presiones que enfrenta su generación. «Primero, llevamos la carga de la historia que existía antes de que naciéramos», dijo, advirtiendo que el miedo dentro de la comunidad continúa deteniendo la participación de los jóvenes en el activismo.