La solidaridad de Ojol va al Tribunal de Distrito Central de Yakarta, pidiendo a Awwab y Marsel que sean liberados

Yakarta, Viva – solidaridad Ojol Para Awwab y Marsel (Soam) llegaron al Tribunal Central de Distrito de Yakarta (PN) el miércoles 10 de septiembre de 2025.

Su llegada fue brindar apoyo a los dos que supuestamente fueron criminalizados. El apoyo se vio desde docenas de personas que eran compactas con una chaqueta verde mientras escuchaban el nombre Awwab y Marsel fuera del juicio.

«Vinimos sinceramente para brindar apoyo moral a Awwab y Marsel. Porque, como compañeros de trabajo, entendemos la tristeza y los sentimientos de Awwab y Marsel. Solo quieren ser liberados de todas las formas criminalización Y esta tiranía «, dijo el portavoz Soam Rian Hari Safel, miércoles 10 de septiembre de 2025.

Rian explicó, Awwab y Marsel fueron víctimas de criminalización porque en realidad no hubo errores cometidos por las dos personas.

Porque, hasta ahora, no hay datos del juicio que demuestre que Awwab y Marsel instalaron participaciones en el área de tierra de la posición de PT. Ambos, dijo, en realidad pusieron una participación en el área de permisos de negocios mineros (IUP) propiedad de PT WKM, donde trabajaron Awwab y Marsel.

«Creo que ha estado lleno en los medios de comunicación sobre los hechos del juicio de Awwab-Marsel. Hasta ahora, no hay evidencia de que demuestre que Awwab-Marsel instaló apuestas en el área terrestre de otras compañías. Awwab y Marsel estaban muy seguros de que las apuestas estaban en el área terrestre de PT WKM (donde trabajaban)», dijo.

Rian también instó a los jueces del Tribunal de Distrito Central de Yakarta a no jugar en el manejo de este juicio.

Según él, este caso se ha convertido en una preocupación pública y debe ser tratado objetivamente. Rian era optimista de que el panel de jueces no dejaría que Awwab y Marsel se convirtieran en víctimas de criminalización por parte de las partes irresponsables.

«Pak juez, por favor proteja y maneje el caso de awwab-marsel profesional y objetivamente. Porque, una vez más, como compañeros de trabajo, estamos seguros de que Awwab y Marsel ciertamente no querrán hacer acciones ilegales para instalar participaciones en otras compañías. Esperamos que el juez pueda ayudar a Awwab-marsel libre de criminalización», dijo.