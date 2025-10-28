La sociedad no nos perdonará si no cuidamos a nuestros médicos: SC







La sociedad no perdonará al poder judicial si no se ocupa de los médicos y no los defiende, Corte Suprema dijo el martes, reservándose su opinión sobre un motivo contra la no inclusión en las pólizas de seguro de los médicos y trabajadores sanitarios que perdieron la vida luchando contra el Covid-19 en clínicas privadas, dispensarios y hospitales no reconocidos.

Un tribunal compuesto por los jueces PS Narasimha y R Mahadevan dijo que el gobierno debe garantizar que las compañías de seguros resuelvan las reclamaciones válidas y añadió que la suposición de que los médicos privados trabajaban con fines de lucro no era correcta.

«La sociedad no nos perdonará si no cuidamos a nuestros médicos y no los defendemos… Deben obligar a la compañía de seguros a pagar si, según usted, se cumple la condición de que estaban en respuesta al COVID y murieron a causa del COVID. Simplemente porque no estaban en funciones gubernamentales, la suposición de que estaban obteniendo ganancias y luego se quedaron sentados no es correcta», observó oralmente el tribunal.

El tribunal superior ordenó al Centro que proporcionara datos e información relevantes sobre otros planes similares o paralelos disponibles aparte del Plan de Seguros Pradhan Mantri.

«Bríndenos los datos y alguna información sobre otros esquemas paralelos que están disponibles además del esquema Pradhan Mantri. Estableceremos el principio y sobre esa base se podrán presentar reclamos a la compañía de seguros. Corresponde a la compañía de seguros considerar y aprobar órdenes sobre la base de nuestro juicio», observó el tribunal.

El tribunal superior estaba escuchando una declaración de Pradeep Arora y otros contra una orden del 9 de marzo de 2021. Tribunal Superior de Bombayque sostenía que el personal de los hospitales privados no tenía derecho a recibir prestaciones en virtud del plan de seguro a menos que sus servicios fueran requisados ​​por el estado o el gobierno central.

Kiran Bhaskar Surgade, quien perdió a su marido, que dirigía una clínica privada en Thane, presentó una declaración ante el tribunal superior a causa del Covid-19 en 2020.

La compañía de seguros rechazó su reclamación en virtud del Paquete Pradhan Mantri Garib Kalyan (PMGKP) alegando que la clínica de su marido no estaba reconocida como hospital Covid-19.

El PMGKP se anunció en marzo de 2020 y su cobertura se ha ampliado desde entonces.

Se lanzó para proporcionar una red de seguridad a los trabajadores de la salud para garantizar que en caso de cualquier adversidad debido a COVID-19sus familias están atendidas.

Se proporciona a los trabajadores de la salud una cobertura de seguro de 50 rupias lakh en el marco del plan PMKGP, que se ha convertido en una red de seguridad para los dependientes de los guerreros de Covid que perdieron la vida a causa de la infección.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente