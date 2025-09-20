La socialización de las nuevas reglas, el fertilizante indonesio asegura que el fertilizante subsidiado sea válido en el punto de transferencia

VIVA – PT Fertilizante indonesio (Persero) asegura que la distribución de fertilizantes subsidiados a los agricultores se registre en el punto de transferencia de acuerdo con el precio minorista más alto (Het) que se aplica. HET es el precio de compra del fertilizante subsidiado por los agricultores registrados en el punto de transferencia establecido por el gobierno.

Leer también: Bienvenido la temporada de plantación, el fertilizante indonesio proporciona 11,384 toneladas de fertilizante subsidiado en el sureste de Sulawesi



«Het subsidized fertilizer applies to taking at the handover point which currently consists of four entities, namely retailer kiosk, gapoktan (combined farmer group), pokdakan (fish farming group), and designated cooperatives, not delivered purchases,» said Senior Vice President (SVP) Distribution of subsidized fertilizers collaborated with Commission IV of the Indonesian Parliament of the Republic of Indonesia en Bandung Regency, miércoles (17/9/2025).

El fertilizante subsidiado HET de acuerdo con la regulación es, el fertilizante de urea de RP2,250 por kilogramo (kg), luego NPK RP2,300/kg, Cocoa NPK especial RP3,300/kg, y HET orgánico Fertilizer Rp.800/kg. Deni también reiteró que si hay costos adicionales para la entrega, se debe hacer un memorando separado.

Leer también: KPK Llame al caso de la cuota Hajj tiene un impacto en el costo y el subsidio de la peregrinación



«Para los agricultores registrados, se debe determinar canjearse con HET en el quiosco, si hay adiciones tales como tarifas de envío o grupo, entonces la nota de redención debe separarse. Por ejemplo, el precio de un zak urea es RP112,500, y la tarifa es RP20,000, una IL, no una vez transferir RP132,500.

Además, Deni dijo que el fertilizante indonesio está comprometido a canalizar el fertilizante subsidiado de acuerdo con el principio 7 preciso (tipo exacto, número, precio, lugar, tiempo, calidad y destinatario). Por lo tanto, si se encuentra PPTS viola HET, entonces el fertilizante indonesio no duda en imponer sanciones al cierre o revocación de permisos.

Leer también: Quiere ser un negocio de distribución de fertilizantes indonesios en 2026, ¡esta es la forma y los requisitos para la lista!



Para evitar estas violaciones, el fertilizante indonesio también completa los pasos preventivos al llevar a cabo la educación y la socialización a todos los PPT regularmente. El fertilizante indonesio emite rutinariamente una circular con respecto a las obligaciones de distribución de acuerdo con HET, así como brindando asistencia intensiva a los PPT.

Luego, la compañía también invitó al gobierno local, a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, a los agricultores y a la comunidad en general a supervisar e informar conjuntamente acusaciones de irregularidades en el campo. Así, los agricultores pueden aceptar fertilizantes subsidiados de acuerdo con las regulaciones para realizar la autosuficiencia alimentaria nacional de acuerdo con los ideales del Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto en Asta Cita.

En el mismo lugar, un miembro de la Comisión IV de la Cámara de Representantes, Rajiv continuó fomentando y apoyando la mejora de la gobernanza de fertilizantes subsidiados. La esperanza, el flujo de distribución de fertilizantes subsidiados de los productores a los agricultores funciona de manera transparente. Por lo tanto, invitó a todos los interesados ​​a participar en la supervisión de la distribución de fertilizantes subsidiados para realizar la autosuficiencia alimentaria.

«No puedo trabajar solo. Necesito el regente adjunto, los Kapolres y el Dandim, que vengan de Bandung Regency, limpiamos para que el destino de la autoesuficiencia alimentaria se pueda lograr. Mi vergüenza si en Bandung Regency está buscando un fertilizante subsidiado difícil.

También agregó que la socialización en colaboración con el fertilizante indonesio, uno de los objetivos era aumentar el conocimiento y la comprensión de los agricultores con respecto al mecanismo para distribuir fertilizantes subsidiados, especialmente en PPT.

«Anteriormente, en el momento del receso, había varios agricultores que afirmaban venir a traer KTP (tarjeta de identidad) al quiosco, pero no pudieron hacer una redención. Después de verificar que no se han registrado en el RDKK (plan definitivo para las necesidades grupales). Los agricultores que pueden canjear el fertilizante subsidiado deben estar registrados primero en el RDKK», dijo.

Mientras tanto, el regente adjunto de Bandung, dijo Ali Syakieb, esta socialización es muy importante porque involucra las necesidades básicas de los agricultores, a saber, la disponibilidad de fertilizante subsidiado que está ordenado, dirigido y también en el objetivo. Según él, esta socialización es una clara prueba de preocupación para el progreso del sector agrícola, que es una de las prioridades del desarrollo del gobierno de Bandung Regency.

«Con esta actividad, se espera que la distribución de fertilizantes subsidiados sea más efectiva y tenga un impacto significativo en la productividad agrícola que también tendrá un impacto en la seguridad alimentaria nacional», dijo.