La soberanía popular debe convertirse en una práctica real, no sólo en una jerga política

Jacarta – Presidente General del Partido La soberanía popular (PKR), Tuntas Subagyo, destacó el problema soberanía indonesia en medio de la globalización.

Lea también: Jefe de la Policía Nacional: Gracias a Dios hemos superado con éxito el ‘agosto gris’



Cree que, en la práctica, la soberanía a menudo se reduce a jerga políticamientras que el control real sobre la economía, la energía, la riqueza natural y la dirección del desarrollo se está alejando de las manos del pueblo.

«El principal problema de esta nación no es sólo crecimiento económico«Pero quién es soberano sobre los resultados de ese crecimiento», dijo Tuntas Subagyo en su declaración del miércoles 7 de enero de 2026.

Lea también: La viceministra Stella Christie insta a aumentar los fondos de investigación en un 10 por ciento para el crecimiento económico de Indonesia



Según él, mientras el pastel del desarrollo sólo lo disfruten un puñado de elites de Yakarta y un pequeño número de conglomerados, la justicia social seguirá siendo una utopía.

También criticó enérgicamente la situación de la soberanía económica y energética nacional, que consideró todavía preocupante. Indonesia todavía se enfrenta a una gran paradoja: nuestros recursos naturales son muy abundantes, pero otras partes disfrutan del valor añadido.

Lea también: Purbaya asegura que el desastre de las inundaciones de Sumatra no perturbará el crecimiento económico de Indonesia



Y añadió: «Nuestras riquezas naturales, como las minas, los bosques y los mares, que deberían contribuir al bienestar de las personas, han sido saqueadas sistemáticamente durante décadas».

Además, enfatizó que el Estado debe volver a su mandato principal, es decir, gestionar la riqueza nacional tanto como sea posible para la prosperidad de todo el pueblo indonesio. El desarrollo nacional debe regresar a los rieles constitucionales con valentía política para colocar al pueblo como dueño legal de este país.

Para concluir, el Prof. Tuntas Subagyo enfatizó la importancia del cambio de paradigma en el estado. Para él, la soberanía popular es un requisito previo absoluto para una Indonesia justa, próspera y soberana.

«Es hora de que la soberanía nacional sea reinterpretada no como un símbolo, sino como una práctica real», concluyó.