Yakarta, Viva – la amenaza de extranjero intervención en IndonesiaLa soberanía económica está atrayendo la creciente atención de expertos y formuladores de políticas. Las figuras públicas advierten que las industrias estratégicas, particularmente el aceite de palma y el tabaco, se están dirigiendo a través de la guerra narrativa y la infiltración de políticas.

El viceministro de Defensa, Donny Ermawan, explicó que las amenazas modernas a la soberanía ahora se manifiestan a través de la guerra narrativa y legal (NLW). «El objetivo de estas dos formas de guerra es claro: influir en la opinión pública, manipular las percepciones, crear polarización y finalmente lograr objetivos estratégicos que dañan los intereses nacionales», dijo.

Hablando en un diálogo público el 24 de septiembre de 2025, Donny enfatizó la vulnerabilidad del sector de la plantación. Hizo hincapié en que los productos como el aceite de palma, el caucho, el cacao, el café, la caña de azúcar y el tabaco son vitales para los ingresos estatales y el empleo durante millones.

La profesora Satya Arinanto de la Universidad de Indonesia destacó el papel controvertido de las organizaciones no gubernamentales (ONG). «Una vez vi las ONG como pilares de la democracia. Pero el tipo de ONG que apoyo son independientes», afirmó.

Se lamentó de que muchas ONG no son independientes y, en cambio, impulsadas por fondos extranjeros y agendas externas. Según él, tales grupos a menudo socavan los intereses nacionales bajo la apariencia de defensa.

El profesor Hikmahanto Juwana, también de la Universidad de Indonesia, planteó preocupaciones sobre las instituciones gubernamentales infiltradas por representantes extranjeros. Señaló el debilitamiento de la industria del tabaco a través de acuerdos internacionales y campañas que instan a Indonesia a adoptar la Convención Marco sobre Control del Tabaco (FCTC).

«Usan proxies. ¿Y quiénes son los proxies? Nuestros propios ministerios», enfatizó Hikmahanto. Le recordó al público que los sectores de tabaco y aceite de palma siguen siendo esenciales para los empleos y las contribuciones al presupuesto estatal.

El Dr. Dave Laksono, vicepresidente de la Comisión I de la Cámara de Representantes de Indonesia, advirtió sobre la guerra narrativa a través de canales de comunicación global. «Las narrativas negativas a menudo se crean para dividirse. El poder de los medios y estas narraciones se usan para atacar a los oponentes, tanto a nivel nacional como global», explicó.

El economista agrícola Profesor Bungaran Saragih de la Universidad IPB advirtió que el ecosistema agrícola debe estar protegido. Explicó que debilitar un sector podría poner en peligro la seguridad alimentaria y socavar la soberanía económica general.

«Sin seguridad alimentaria, no tenemos soberanía. Si no queremos ser soberanos, entonces en 5-10 años, nuestro sistema de defensa tendrá que ser cambiado», concluyó Bungaran, advirtiendo que sin protección fuerte, Indonesia arriesga la desindustrialización y el estancamiento prolongado.