La soberanía alimentaria no es sólo un eslogan sino la base de la resiliencia nacional

Jacarta – Miembro de la Comisión II de la RPD Azis Subekti evalúa la soberanía alimento no sólo un eslogan, sino la base de la resiliencia nacional. Dijo que la declaración del Presidente Prabowo no era sólo un llamado moral, sino una fuerte advertencia sobre las realidades sobre el terreno.

Lea también: La gran cosecha de BRInita, BRI afirma su compromiso de apoyar la resiliencia nacional en el Día Mundial de la Alimentación



«La soberanía alimentaria no es sólo un eslogan del presidente Prabowo Subianto. Es la base de la resiliencia nacional. Sin embargo, ahora tierra«Nuestras tierras productivas siguen reduciéndose debido a la presión inversora y a la urbanización descontrolada», dijo Azis en su declaración del sábado 18 de octubre de 2025.

Explicó datos del Ministerio de Ordenación Agraria y Espacial (ATR/BPN), que muestran que Indonesia tiene actualmente alrededor de 7,38 millones de hectáreas de tierra cruda. arrozalpero su superficie sigue amenazada de reducción.

Lea también: Colaboración entre Pertamina y el Ministerio Coordinador de Alimentos para lograr la seguridad alimentaria nacional



El gobierno, dijo, tiene como objetivo que el 87 por ciento del total de la tierra cruda se convierta en Tierra Agrícola para Alimentos Sostenibles (LP2B).

«Veo que la raíz del problema de cambiar la función de los campos de arroz no es sólo una cuestión de permisos, sino que tiene que ver con la sincronización de la planificación espacial y la integridad de las políticas regionales. Muchas regiones no han completado la actualización del Plan Espacial Regional (RTRW) o el Plan de Planificación Espacial Detallada (RDTR), que está en línea con el mapa de Tierras de Arroz Protegidas (LSD) establecido por el gobierno central», dijo.

Lea también: Se pide al gobierno local que prepare el terreno para el edificio Kopdes Rojo y Blanco



También dijo que Indonesia no puede importar arroz para siempre. Sin embargo, la tierra materia prima Según él, lo que existe debe mantenerse.

«Debemos entender que cada hectárea de arrozales perdida no es sólo una pérdida de tierra, sino también una pérdida de producción, empleo y estabilidad de los precios de los alimentos. Indonesia no puede depender de las importaciones de arroz para siempre», afirmó.

Según él, si las tierras fértiles en Indonesia siguen disminuyendo, la amenaza de una crisis alimentaria nacional podría convertirse en realidad.

«Si la tierra fértil continúa disminuyendo, entonces la crisis alimentaria no será sólo una amenaza global, sino que podría convertirse en una verdadera crisis nacional. Por lo tanto, la política del presidente Prabowo es un paso estratégico para garantizar que la seguridad alimentaria nacional se base en la soberanía de la propia tierra», afirmó.

Evaluó que el presidente Prabowo había dado instrucciones firmes con respecto a la tierra para materias primas. Por lo tanto, el gobierno central, el poder legislativo y los gobiernos regionales deben garantizar que las instrucciones del Presidente Prabowo se lleven a cabo correctamente.