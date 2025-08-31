Surabaya, vivo – Equipo nacional indonesio Programados para jugar dos partidos de la jornada de la FIFA (FMD) en el estadio Bung Tomo Gelora (GBT), Surabaya. El escuadrón de Garuda enfrentará Equipo nacional de Taiwán el 5 de septiembre, entonces Equipo nacional libanés el 8 de septiembre. Sin embargo, los dos partidos están amenazados con la celebración sin espectadores e incluso pueden posponerse, luego de una situación política interna que es menos propicio debido a las manifestaciones en varias ciudades.

Hasta ahora, el permiso de seguridad de la policía aún no se ha emitido, a pesar de que el partido solo está contando los días. Estas condiciones causan incertidumbre, especialmente para miles de seguidores que han estado esperando la oportunidad de apoyar directamente al equipo nacional en los puestos del estadio.

«Algunos partidos de la Super League deben posponerse con respecto a las condiciones que son menos propicios. Seguramente el partido del equipo nacional indonesio en la jornada de la FIFA también tiene el potencial de posponerse o sin espectadores», escribió el relato de las nueve décadas a través de su carga de redes sociales.

Entrenador del equipo nacional indonesio, Patrick Kluivert

Mientras tanto, la cuenta destacada de TITIMNase confirma que el factor de seguridad es la razón principal. «El partido del equipo nacional indonesio en Surabaya está amenazado sin espectadores debido a la situación política de la demostración que se calentó en varias ciudades. El permiso de seguridad no se ha emitido y solo se juega H-5 a D-6», escribieron.

Se estima que PSSI con la Policía Regional de Java Oriental emite inmediatamente una decisión oficial sobre el estado del partido. Sin embargo, se dice que la opción de coincidencia sin espectadores es la opción más realista si no se puede dar un permiso de seguridad completo.

Muchas partes esperan que las condiciones mejoren pronto para que el partido contra Taiwán y el Líbano aún se pueda llevar a cabo con plenos partidarios de apoyo en el estadio GBT. Se cree que el apoyo directo del Tribune es una energía adicional para el equipo nacional indonesio ante estos dos partidos importantes.