La situación política no está bien

Yakarta, Viva -Coltador del Comité Organizador de las CSO de rayos X (Mubes) MkgrDyah Roro Esti dijo que la apertura de la organización X-Mubes de la organización MKGR programada para esta noche en el Hotel Fairmont, Yakarta, fue cancelada. Esta cancelación se basa en la escalada de la situación sociopolítica que ha seguido aumentando en los últimos días hasta que haya víctimas.

Leer también: Adies Kadir se registró nuevamente para liderar MKGR para el período 2025-2030



«Esta es una forma de nuestra empatía de la organización MKGR. Estamos afligiendo lo más posible por el accidente de que antes de que sean Kurniawan.



Golkar MKGR Tesorero general, Dyah Roro Esti (Centro)

Leer también: MKGR Golkar posee Mubes para las nuevas elecciones de Ketum, el registro está abierto mañana



Desde el comienzo de la ceremonia de apertura de las Mubes X MKGR CSO, según Dyah Roro enfatizó más en las actividades sociales.

«Hacemos un evento festivo, pero la gente puede sentir directamente el impacto directamente, por ejemplo, para la ceremonia de apertura a la que asistieron la comunidad y los huérfanos para recibir una compensación», dijo.

Leer también: Adies Kadir está listo si se designa para ser el Mkgr Ketum nuevamente, abrazará a todas las partes



En la misma ocasión, el Secretario General del DPP MKGR Ilham Ormas en el mismo lugar también transmitió esta cancelación exclusivamente de los sentimientos de la organización MKGR para las condiciones que ocurren en la comunidad hoy.

«Anteriormente, el presidente de la organización MKGR DPP junto con los cuadros de MKGR CSO también había transmitido lamentar las muertes en la manifestación ayer. Por esa razón, como una forma de solidaridad, cancelamos la ceremonia de apertura de los Mubes que se ha programado desde hace un año, hasta que se determinará la fecha límite», dijo.



Presidente del Golkar Party MKGR, ADIES Kadir (Centro) en Grha Beta Mkgr, Central Yakarta, miércoles 7 de mayo de 2025

Luego, el Presidente del Comité de Implementación de Mubes X-HPGR, Abraham Sridjaja, reveló que la organización de los Mkgr Mubes Mubes en 2025 estará llena de acciones sociales que están en contacto directo con la comunidad.

Abraham dijo que las instrucciones del Presidente del MKGR DPP MKGR ADIES Kadir eran cuadros de organizaciones de masas de MKGR en las regiones para ir directamente a la comunidad a través de acciones concretas que la comunidad podría sentir.