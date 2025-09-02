La situación no es propicio, ¿Pestapora todavía está siendo retenida?

Yakarta, Viva – En medio de una atmósfera social de calentamiento en varias regiones, un evento de música grande Pestapora 2025 ciertamente continúa programado. Este festival se llevará a cabo del 5 al 7 de septiembre de 2025 en Gambir Expo, Jiexpo Kemayoran, Central Yakarta.

Pestapora Director Festival, Kiki Aulia Ucup, transmitió la actitud oficial del organizador. Afirmó que a pesar de que la comunidad estaba siendo golpeada por un malestar, el festival continuó con una serie de pasos de mitigación que se habían preparado. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

«Nuestra esperanza es la misma que ustedes, la situación es propicio, las aspiraciones pueden transmitirse sin víctimas, y la comunidad puede regresar a sus actividades con calma», dijo Kiki Ucup a través de la cuenta oficial de Pestapora en Instagram, citado el martes 2 de septiembre de 2025.

Kiki agregó, el desarrollo de la situación nacional continúa siendo monitoreada. Proporcionará la información más reciente relacionada con la forma del festival a más tardar hoy, martes por la noche.

«Si bien continuamos examinando las condiciones que se desarrollan en la comunidad, también hemos preparado pasos de mitigación relacionados con su implementación», dijo.

«No más tarde que, mañana por la noche, el martes 2 de septiembre de 2025, transmitiremos la información más reciente sobre la forma de celebración de Pestapora a fines de esta semana», continuó.

La música como espacio seguro

Además, Kiki enfatizó que la esencia de Pestapora no es solo el entretenimiento musical, sino un espacio de aspiración.

«Pestapora está presente como un espacio compartido, sala de aspiración, espacio para la voz y espacio para cuidarse.

También invitó a la comunidad a continuar protegiendo mutuamente en medio de una situación llena de incertidumbre.

«En medio de situaciones como esta, todos sigamos manteniéndonos mutuamente, para que sigan con cuidado y tengan en cuenta. Recuerde, los residentes están protegiendo a los residentes», agregó.

La declaración se cerró con una cita del discurso de Melani Budianta que enfatizó que el arte era el último espacio de la comunidad en mantener la democracia.

Nuevo concepto, colaboración de leyendas

Pestapora 2025 No solo presenta como un foro para la unión, sino que también aporta un concepto diferente a los años anteriores. Los promotores prometen una serie de nuevos segmentos, incluidos «Swaps of Songs», que se convirtió en un imán el primer día.

Hasta 15 parejas de músicos se traerán las canciones. Grandes nombres como Rhoma Irama, Maliq & D’essentials, Slank, a Sal Priadi ciertamente han aparecido en este formato único.

En general, hay 238 actuaciones cruzadas que llenarán el escenario durante tres días completos. Con la afirmación de los organizadores, se espera que Pestapora 2025 siga siendo uno de los festivales de música más históricos en medio de la situación de la nación que se está probando.