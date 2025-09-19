La situación en Nabire es segura después del terremoto de magnitud 6.6

VIVA – Jefe de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB), Suharyanto asegurar situación Kota Nabire conducente, Aman y publicación controlada terremoto La magnitud 6.6 Tierra ocurrió el viernes 19 de septiembre de 2025 a las 01.19 Wib o 03.19 ingenio.

La actividad comunitaria, dijo, era normal en línea con el manejo de emergencias de desastres realizadas por la Agencia Regional de Gestión de Desastres (BPBD) de Nabire Regency.

«La situación general es segura, dijo Suharyanto, viernes 19 de septiembre de 2025.

Aun así, Suharyanto dijo que su partido aún enviaría al equipo de reacción rápida (TRC) a Nabire para proporcionar la asistencia del gobierno local relacionada con los pasos de monitoreo, revisión rápida y otros esfuerzos necesarios durante el tratamiento de emergencia para que pueda funcionar bien.

«BNPB todavía envía un equipo de reacción rápida esta tarde para acompañar al Nabire Regency BPBD», dijo.

A partir de los resultados del monitoreo y la revisión rápida en el campo más adelante, el equipo realizará inmediatamente un análisis y evaluación.

Si el gobierno de Nabire Regency puede llevar a cabo un tratamiento de emergencia y el gobierno provincial de Papúa Central, BNPB no proporcionará mucha intervención y todo el manejo de emergencias se entrega al gobierno local.

Sin embargo, si la escalada del impacto del terremoto es cada vez más masivo de los resultados de la revisión rápida, entonces el BNPB enviará al diputado para la gestión de emergencias, el mayor general Budi Irawan lideró un mayor manejo de emergencias.

«Si el estado se incrementará o si esto se puede manejar, veremos en el futuro. Si la escalada es cada vez más masiva, entonces el diputado de las parteras de gestión de emergencias, el mayor general Budi Irawan se irá allí esta noche», explicó Suharyanto.

Mientras tanto, la condición del daño recolectado del campo por 10.00 WIB obtuvo datos de 2 unidades de vivienda dañada, instalaciones aeroportuarias dañadas en el vidrio, la oficina del regente se dañó en el techo, la Iglesia Católica KR Malompo se dañó en el techo, el puente de Sriwani colapsó y la red telefónica y la comunicación se habían paralizado.

Con respecto al apoyo del manejo de daños por infraestructura, BNPB ayudará a reparar de acuerdo con el nivel de daño causado. Los resultados de la recopilación de datos y el análisis de campo se utilizarán para ser la base para mejorar el daño a la infraestructura.

«También nos aseguramos de reparar daños», explicó Suharyanto.