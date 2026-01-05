La situación de seguridad en Caracas comienza a ser propicia, la Embajada de Indonesia garantiza que los ciudadanos indonesios estén seguros después del ataque estadounidense en Venezuela

viva.co.id – Embajada de la República de Indonesia (Embajada de Indonesia) De Caracas, Venezueladeclara ciudadano indonesio (ciudadano indonesio) se encuentra en condiciones seguras, tras la recuperación gradual de la situación de seguridad en Venezuela después del ataque de los Estados Unidos que resultó en el arresto del Presidente Nicolás MaduroSábado 3 de enero de 2026.

«La embajada de Indonesia en Caracas informa que la situación de seguridad y las actividades sociales en Caracas están empezando a ser propicias y muestran mejoras», dijo la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia (Kemlu), Yvonne Mewengkang, a través de una transmisión de video monitoreada en Yakarta.

Yvonne enfatizó que la Embajada de Indonesia en Caracas ha garantizado que 37 ciudadanos indonesios en Venezuela permanezcan seguros y puedan continuar conectándose y comunicándose con la Embajada de Indonesia una vez que se recupere la situación.

Dijo que la Embajada de Indonesia en Caracas informó que los supermercados de la ciudad estaban funcionando con normalidad y que no se produjo ningún fenómeno de «compra de pánico» entre el público.

La movilidad vehicular en las principales vías es normal, al igual que el funcionamiento de las gasolineras públicas de Caracas, afirmó Yvonne.

«Sin embargo, hasta el momento todavía hay interrupciones en la red de comunicación de los proveedores de servicios nacionales en Caracas y se siguen produciendo cortes de energía en una zona de la capital venezolana», dijo el portavoz. Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia Eso.

Yvonne también confirmó que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, junto con la Embajada de Indonesia en Caracas, tenían un plan de contingencia para garantizar la seguridad de los ciudadanos indonesios si la situación de seguridad en Venezuela volvía a escalar.

En la misma ocasión, Yvonne expresó la preocupación del gobierno indonesio de que acciones que implican el uso o la amenaza de la fuerza, como las llevadas a cabo por Estados Unidos en Venezuela, corren el riesgo de crear un precedente peligroso en las relaciones internacionales.

Indonesia también pide a todas las partes que cumplan con el derecho internacional, incluidos los principios de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional humanitario, y que den prioridad a la seguridad de los civiles, dijo Yvonne.

Los venezolanos quedaron conmocionados la madrugada del sábado por los ataques militares estadounidenses contra instalaciones civiles y militares en varios estados, en medio de crecientes tensiones con Estados Unidos. El país latinoamericano también declaró emergencia nacional.

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó luego que su partido había llevado a cabo un ataque contra Venezuela y logró capturar al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, quienes fueron inmediatamente llevados a Estados Unidos. Ambos enfrentan cargos federales estadounidenses relacionados con presunto tráfico de drogas y colaboración con organizaciones terroristas.