La situación de PATI es propicio, los servicios públicos seguramente se ejecutarán sin problemas

VIVA – El gobernador de Java Central, Ahmad Lutfi, celebró una reunión limitada con el Foro de Comunicación de Liderazgo Regional Local (Forkopimda) en su oficina el jueves 14 de agosto de 2025.

La reunión limitada es discutir el desarrollo de la situación de acción posterior a la masa en el distrito También el miércoles 13 de agosto de 2024.

«El desarrollo de la situación que discutimos en detalle. Transmití, la situación del área de Pati es propicio», dijo Lutfi después de una reunión limitada con Forkopimda.

Explicó que todas las actividades y la entrega de aspiraciones de la comunidad Pati se habían acomodado en el DPRD de Pati Regency. La discusión se está llevando a cabo allí y solo esperando los resultados. Al menos en 60 días los resultados se conocerán juntos.

«Estamos esperando el DPRD, por lo que esta es la autoridad en el DPRD de Pati Regency, no en el gobierno provincial», explicó.

Sin embargo, Gobierno provincial de Java Central han tomado varios pasos. El equipo ha sido transmitido a Pati para monitorear el desarrollo de la situación y garantizar que todos los servicios públicos funcionen sin interrupciones sin interrupción.

«De la Oficina de Autonomía Regional (OTDA), la Oficina Económica y el Asistente Económico y de Desarrollo también hicieron asistencia allí para que las ruedas de la economía y la inversión en el área de Pati continúen funcionando. La Oficina de Bienestar también ha caído para coordinar los líderes de la comunidad y la comunidad para que la situación sea más conductiva.

Mientras que la coordinación con el Ministerio de Asuntos Interiores también continúa. Es en forma de informes relacionados con el desarrollo actual de la situación. El equipo del Ministerio del Interior también ha sido desplegado en Pati. «El inspector general ha estado allí», explicó.

El ex jefe de policía de Java Central enfatizó que los eventos en la regencia de Pati deben ser una lección conjunta, especialmente para todos los regentes y alcaldes, relacionados con el desarrollo de la situación en sus respectivas regiones.

Dio un ejemplo, con respecto al aumento de la tierra y el impuesto al edificio (PBB) es la autoridad del Distrito/Gobierno de la Ciudad. La tarea del gobierno provincial es facilitar, hacer correcciones y verificación.

Con respecto al caso PATI, el Secretario Regional de Pati envió una carta para verificar al Gobierno Provincial Central de Java el 12 de abril de 2025. Además, el 22 de abril de 2025, la Oficina Legal convocó al gobierno regional PATI para una reunión conjunta.

Los resultados de la reunión conjunta hay tres aspectos que deben cumplirse. Primero, se debe designar a un tercero para llevar a cabo asistencia o estudio. En segundo lugar, no carga a la comunidad. Tercero, adaptado a la capacidad de la región. Estos aspectos deben informarse dentro de una semana.

«Hasta ahora, tal vez sí del estudio no ha llegado, etc.