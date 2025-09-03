La situación de la inundación empeora en J&K, marca de peligro de ríos cruzados







La situación de la inundación en Jammu y Cachemira Se deterioró bruscamente el miércoles cuando los ríos y las corrientes a través del territorio de la Unión fluían por encima de los niveles de peligro, informaron los IANS.

El primer ministro de Jammu y Cachemira, Omar Abdullah, presidió una reunión de emergencia para evaluar las condiciones y los esfuerzos directos de ayuda.

Según la agencia de noticias, a la 1 pm, se informó que los ríos Chenab, Tawi, Ravi, Basantar y UJH en Jammu estaban por encima del nivel de inundación. En el valle de Cachemira, los ríos y corrientes de Jhelum, Vishow, Sindh, Sheshnag y Lidder se acercaban o excedían las marcas de peligro.

En Sangam en Anantnag, el río Jhelum se acercó al umbral de evacuación, mientras que en Ram Munshi Bagh en Srinagar, estaba solo un pie por debajo del nivel de inundación. Se informa que varios puentes en el sur y el norte de Cachemira han sufrido daños debido al aumento de las aguas.

En Akhnoor, las aguas de las inundaciones de los Chenab sumergieron múltiples pueblos. Los funcionarios usaron altavoces en la ciudad de Jammu para instar a los residentes a mantenerse alejados del río Tawi, que estaba en spate.

Durante la reunión de revisión, CM Abdullah ordenó a los funcionarios que intensifiquen las operaciones de campo, las áreas de anexamiento despejado, salvaguarden los servicios esenciales, evacúen las poblaciones en riesgo y proporcionen inmediatos alivioSegún el IANS.

Los ministros Javed Rana y Satish Sharma lo actualizaron sobre la situación en Jammu, mientras que la ministra de Salud Sakina Itoo y el asesor Nasir Sogami proporcionaron información de Cachemira. El Ministro Principal pidió a los ciudadanos que presten atención a las consultas oficiales y se mantuvieran alejados de los lugares vulnerables.

Varias rutas clave, incluida la carretera Srinagar-Jammu, Mughal Road y Sinthan Pass, permanecieron cerrados. La compra de pánico se informó en todo el valle debido a las interrupciones en el suministro de artículos esenciales.

Los servicios de trenes en la región de Jammu siguen siendo significativamente afectados. Las fuertes lluvias y las inundaciones repentinas han dañado la línea ferroviaria de Pathankot-Jammu, causando grandes interrupciones. El ferrocarril del norte canceló 68 trenes hacia y desde las estaciones de Jammu y Shri Mata Vaishno Devi Katra hasta el 30 de septiembre, aunque 24 servicios se están restableciendo gradualmente, según los IANS.

El tráfico ferroviario ahora ha sido suspendido por más de una semana debido a violaciones y desalineaciones de vías. Muchos pasajerosincluidos los peregrinos de Vaishno Devi, han sido varados.

Para aliviar la congestión, se han introducido servicios especiales de transporte entre Jammu Tawi y Katra, con trenes de larga distancia como Jammu Tawi-Kolkata y Katra-New Delhi también reanudando.

Se han desplegado cuatro trenes en la sección Jammu-Katra del 1 al 15 de septiembre. Los servicios restaurados incluyen Sampark Kranti, Sealdah Express, Kantri Express, Trivandrum Express y Vande Bharat Express, que se reanudará el 7 de septiembre.

Hasta la fecha, 5,784 pasajeros varados han sido transportados a través de siete trenes especiales para sus viajes en adelante. Sin embargo, la restauración completa de las operaciones ferroviarias normales puede llevar semanas.

Todas las escuelas y universidades en las divisiones de Jammu y Cachemira fueron ordenadas cerradas para el día como precaución.

El Departamento meteorológico Pronóstico de mejora gradual en condiciones climáticas a partir del miércoles por la noche.

