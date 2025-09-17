La situación de Jonathan Kuminga con los Guerreros empeoró

El Guerreros de Golden State y Jonathan Kuminga han sido encerrados en el drama contractual todo el verano. Ahora, la situación se ha convertido en un nuevo mínimo.

De acuerdo a Tim MacMahon de ESPNKuminga es «absolutamente miserable«Con los Warriors y una ruptura entre el jugador y la franquicia se siente inevitable.

Jonathan Kuminga es «miserable» en el estado dorado y quiere salir, por @espn_macmahon «Es miserable. No quiere estar en el estado de oro. Sabe que no lo quieren. No quiere maximizar sus ganancias, quiere entrar en una situación en la que siente que puede prosperar … pic.twitter.com/mdsrr71tdw – nbacentral (@thedunkcentral) 16 de septiembre de 2025

«Estás haciendo esto sobre el dinero» MacMahon dijo el martes en el podcast Collective Hoop. «Es miserable. Es absolutamente miserable», continuó. «Es una mala situación. Una ruptura que debe suceder más temprano que tarde», MacMahon agregado. «Es una situación terrible para él. Estaba obteniendo DNP-CDS en los playoffs. El entrenador no lo quiere. El entrenador no cree en él. Y el entrenador ha dicho públicamente una y otra vez que no encaja con el núcleo de este equipo».

La oferta de contrato de Warriors no ha arreglado la grieta

Golden State recientemente aumentó su propuesta de contrato Tu Put – tres años, $ 75.2 millones con una opción de equipo para la tercera temporada. Pero MacMahon enfatizó que la disputa no se trata solo de números.

Las frustraciones de Kuminga son más profundas. El delantero de 22 años ha luchado para forjar un papel constante bajo Steve Kerr. Incluso después de destellos de brillantez, se quedó con múltiples DNP-CD en juegos clave la temporada pasada, incluso en los playoffs. Para un jugador tomado No. 7 en general en el draft de la NBA de 2021, la falta de confianza del cuerpo técnico se ha convertido en un punto de ruptura.

Altibajos en el estado de oro

Los cuatro años desde que Kuminga ingresó a la liga ha sido desigual. Ha mostrado tramos de potencial bidireccional, atletismo y explosiones de puntuación. Sin embargo, las rotaciones de Kerr a menudo lo han exprimido en minutos significativos.

El punto bajo llegó al final de la temporada pasada, cuando Kuminga no vio el piso en algunos de los concursos más importantes de Golden State. Pero cuando el Minnesota Timberwolves noqueó a los guerreros en la segunda ronda, y Stephen Curry fue dejado de lado, respirando entregó uno de sus mejores estiramientos como profesional. Su energía y anotación mantuvieron a Golden State competitivo, incluso si no era suficiente para avanzar.

Esa actuación de postemporada alimentó su confianza en ingresar a la agencia libre restringida. Él y su campamento han presionado por un papel más importante y un contrato con más estabilidad.

¿Qué sigue para los Warriors y Kuminga?

Con un campamento de entrenamiento a menos de dos semanas de distancia, los Warriors se están quedando sin tiempo para resolver el enfrentamiento. Según los informes, Golden State quiere mantener «máxima flexibilidad«En 2027, dejándolos dudas en darle a Kuminga un acuerdo con garantías a largo plazo. Kuminga, mientras tanto, ha dejado en claro que la seguridad y la oportunidad importan tanto como el dinero.

Los comentarios de MacMahon Solo refuerza cuán frágiles se han vuelto las cosas. Los Warriors no quieren perder a un jugador joven por menos de lo que creen que vale. Kuminga no quiere pasar otra temporada minimizada detrás del núcleo veterano.

La brecha entre los dos lados nunca se ha sentido más amplio. Y a menos que algo cambie rápidamente, un divorcio puede ser el único camino a seguir.