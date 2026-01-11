La sincera confesión de Rizky Ridho después de que Persija fuera aplastado por Persib por 1-0, breve pero conmovedora

VIVA – Fracaso persia Yakarta desde persib Bandung en el Estadio Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) dejó diferentes expresiones de los jugadores de los Kemayoran Tigers. En medio de los amargos resultados que hay que aceptar, Rizky Ridho Prefiero dar respuestas breves y abstenerme de hacer muchos comentarios.

Persija perdió 0-1 ante Persib en la semana 17 de la Superliga 2025/2026, el domingo 11 de enero de 2026 por la tarde WIB. El rápido gol de Beckham Putra en el minuto cinco marcó la diferencia en un partido clásico que transcurrió con mucha tensión desde el inicio del partido.

La situación de Persija se volvió cada vez más difícil después de tener que jugar con 10 jugadores. Bruno Tubarao vio la tarjeta roja en el minuto 53, lo que obligó a los visitantes a cambiar el equilibrio del partido. Aunque estaban superados en número, Persija intentó atacar y buscar el gol del empate.

Se crearon varias oportunidades, pero la sólida línea defensiva de Persib y la actuación disciplinada del anfitrión hicieron que los esfuerzos de Persija no terminaran en gol. Esta derrota amplía el historial negativo de los Tigres de Kemayoran, que no han podido vencer a Persib en los últimos cinco encuentros.

Después del partido, Rizky Ridho parecía contener su decepción. El defensa de 24 años no quiso comentar mucho sobre el desarrollo del partido. Eligió mostrar espíritu deportivo al agradecer a su oponente.

«Quiero felicitar a Persib Bandung por conseguir los tres puntos», dijo Ridho a los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior al partido.

Además, el jugador que también forma parte de la selección de Indonesia también expresó su agradecimiento por la bienvenida brindada por Persib y Bobotoh durante el partido en Bandung. Ridho enfatizó que Persija está lista para esperar con ansias la próxima reunión.

«Gracias por su bienvenida y los esperamos en Yakarta. Gracias», dijo.

Según el calendario de la competición, el segundo duelo de Persija contra Persib esta temporada tendrá lugar el 10 de mayo de 2026. En esta ocasión, Persija actuará como anfitrión y anfitrión de Persib en Yakarta.

Mientras tanto, la victoria sobre Persija aseguró que Persib Bandung cerrara la primera ronda de la Superliga 2025/2026 como campeón de media temporada. Los tres puntos adicionales hicieron que Maung Bandung acumulara 38 puntos y liderara la clasificación, un punto por delante del Borneo FC en el segundo lugar.