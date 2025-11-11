La sincera confesión de Nova Arianto después de que la selección indonesia sub-17 rozara a Honduras

VIVA – Entrenador Equipo Nacional Indonesia Sub-17, Nova AriantoNo pudo ocultar su orgullo después de que Garuda Asia hiciera historia en el Mundial Sub-17 de 2025.

La experiencia de participar en el torneo juvenil más prestigioso la calificó como algo extraordinario para él y para todos los jugadores.

Selección Nacional de Indonesia La Sub-17 completó tres partidos de la fase de grupos con un balance de una victoria y dos derrotas.

Tras perder ante Zambia y Brasil, el equipo de Garuda Asia finalmente se recuperó con una histórica victoria por 2-1 sobre Honduras en el último partido del Grupo H, el lunes 10 de noviembre de 2025.

Esta victoria se convirtió en el primer récord de oro de Indonesia en la historia de participación en el Mundial Sub-17.

«La experiencia es verdaderamente extraordinaria, porque este es el evento más importante a su nivel de edad. Creo que es una experiencia de aprendizaje extraordinaria para los jugadores y también para mí como entrenador», dijo Nova, citado en el sitio web oficial de la FIFA.

El exdefensor de la selección indonesia admitió que aprendió muchas lecciones valiosas del viaje de Garuda Asia a Qatar. También espera que este impulso histórico pueda ser el punto de partida para el resurgimiento del fútbol juvenil en el país.

«Aprendí mucho de esta situación y espero que podamos ser aún mejores en el futuro», continuó.

Nova añadió que este logro no sólo fue importante para el equipo, sino también para él personalmente. Está agradecido de ser parte de la historia que se está creando.

«Estoy agradecido de que puedan hacer una nueva historia, de cómo podemos ganar en un evento tan grande como el Mundial», dijo Nova con emoción.

Con la victoria sobre Honduras, la Selección Nacional Sub-17 de Indonesia cerró la fase de grupos en el tercer lugar de la clasificación del Grupo H, por debajo de Brasil y Zambia.

Aunque los pasos de Garuda Asia aún no han avanzado a la siguiente ronda, este logro es un punto brillante para el futuro del fútbol indonesio, marcando un nuevo capítulo en el trabajo de la joven generación rojiblanca en el escenario mundial.