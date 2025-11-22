Jacarta – Borussia Mönchengladbach Cosechó resultados convincentes al vencer al Heidenheim por 3-0 en la liga alemana en el Voith-Arena el sábado 22 de noviembre de 2025 por la tarde.

Uno de los goleadores del partido, Kevin DicksValoró que la victoria de su equipo no podía estar desligada de la solidaridad de todos los jugadores.

Diks, que se mostró sólido durante todo el partido, subrayó que la principal fortaleza del Mönchengladbach esta temporada es el trabajo colectivo.

Kevin Diks, defensa del Borussia Mönchengladbach

«Nuestra fortaleza actual es el trabajo en equipo. Trabajamos duro y tenemos un buen ritmo como equipo», dijo Diks, citado en la página web oficial del club.

bek Selección Nacional de Indonesia También admitió que se sintió aliviado porque su equipo pudo volver a su prometedor desempeño después del parón internacional. En este resultado positivo, evaluó, la preparación minuciosa realizada por el cuerpo técnico jugó un papel importante.

«Estoy agradecido por haber obtenido buenos resultados después del parón internacional. El equipo técnico trabajó muy duro para preparar el partido y estoy agradecido por todo el duro trabajo que hicieron», dijo el ex pilar del FC Copenhague.

Esta victoria prolonga la impresionante tendencia de Die Fohlen en Bundesliga. Tras la última derrota ante el Bayern de Múnich, el Mönchengladbach supo recuperarse y conseguir tres victorias consecutivas. Los tres puntos adicionales les hicieron ascender a la undécima posición en la clasificación con una colección de 12 puntos en 11 partidos.

Intentaremos mantener este impulso positivo cuando Mönchengladbach reciba al RB Leipzig en el próximo partido en el Borussia-Park, el sábado (29/11). Con su desempeño mejorando, Kevin Diks y sus colegas esperan continuar su tendencia ganadora y mejorar su posición en la clasificación.