La simple idea de este estudiante está en el centro de atención del Toyota Eco Youth 2025

Yakarta, Viva – Toyota Eco Youth (Tey) ​​13 de nuevo se convirtió en un evento prestigioso para que los estudiantes indonesios muestren su preocupación por el medio ambiente. Durante casi dos décadas, Tey ha dado a luz varias innovaciones que contribuyeron a la preservación de la naturaleza y apoyaron el objetivo neto de emisión cero en 2060.

En la organización de este año, hasta 338 escuelas enviaron 1.125 propuestas ecológicas, y las 25 mejores ideas llegaron a la ronda final. Los finalistas recibieron una orientación intensiva del comité, académicos y la junta directiva del Toyota Indonesia antes de presentarse ante el jurado.

Presidente Director de PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMin), Nandi, Julyanto, enfatizó la importancia del papel de la generación más joven en la protección de la Tierra. «La generación más joven es la clave del futuro de Indonesia, los operadores de innovación y entusiasmo para realizar un país más verde y sostenible», dijo, citado Viva Automotive Martes 26 de agosto de 2025.

Una de las ideas que llegaron en el centro de atención provino de Sma Negeri 1 Matauli Pandan, Central Tapanuli, North Sumatra. Por título Utilización del contenido de quitosano en los residuos de la carcasa de cangrejo por método de extracción para producir energía eléctricaEsta propuesta ganó con éxito el 13º campeón de TEY.

La propuesta simple pero innovadora se considera capaz de responder problemas ambientales al tiempo que proporciona soluciones de energía renovable ecológica. Para este logro, SMA Negeri 1 Matauli Pandan recibió un premio de Rp100 millones para apoyar el desarrollo de proyectos.

El Presidente del Director de PT Toyota-Aastra Motor (TAM), Hiroyuki Ueda, agradeció la creatividad de los estudiantes. «Realmente apreciamos las ideas creativas e innovadoras de los finalistas que pueden contribuir significativamente a reducir las emisiones de carbono y mantener el medio ambiente», dijo.

Además de la competencia principal, Tey también realizó una competencia paralela en forma de escritura pop y concursos de videos creativos. Este evento logró capturar 496 escritos y 159 videos de varias escuelas en Indonesia, mostrando el entusiasmo de los estudiantes fuera de los aspectos técnicos del medio ambiente.

El director vicepresidente de TAM, Henry Tanoto, dijo que la iniciativa de los estudiantes pudo inspirar una inspiración más amplia. «Este año, 25 finalistas demuestran que las ideas innovadoras de la generación más joven, si se facilitan adecuadamente, pueden realizarse en una contribución real a la descarbonización», dijo.

En términos de impacto, se espera que el proyecto TEY de este año reduzca las emisiones de carbono a 24,000 toneladas de CO₂. Esto muestra cómo la creatividad de los estudiantes de secundaria puede traer soluciones concretas que son relevantes para el problema global.

El Vicepresidente de Tmmin, Bob Azam, cerró con optimismo. «El 13 ° TEY es una prueba clara de que la joven generación de Indonesia está lista para asumir un papel importante en la protección de la Tierra … En el futuro, Tey será un movimiento más amplio, no solo en temas ambientales, sino también aspectos sociales y gobernanza», dijo.