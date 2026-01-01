La SIM móvil volverá a estar activa el viernes 2 de enero de 2026, aquí están las ubicaciones y horarios de servicio

Jacarta – A principios de 2026, servicios de automóviles. SIM circular vuelve a estar en funcionamiento para atender a las personas que quieran ampliar el periodo de validez de su permiso de conducir (SIM). Esta instalación es una solución para los titulares de SIM A y SIM C para que no tengan que hacer cola en la oficina de Satpas.

Lea también: Verifique la ubicación, la SIM móvil en Yakarta y sus alrededores funciona el 30 de diciembre de 2025



El viernes 2 de enero de 2026, Polda Metro Jaya operó varios coches SIM móviles en varias zonas de DKI Yakarta. La presencia de este servicio tiene como objetivo facilitar a las personas el trámite de extensiones de SIM después de las vacaciones de Año Nuevo.

Refiriéndose a la información proporcionada por Korlantas Polri VIVA AutomotrizLos residentes del este de Yakarta pueden aprovechar el servicio Mobile SIM en Grand Mall Cakung. Mientras tanto, los residentes del oeste de Yakarta pueden ampliar su SIM en Citraland Mall.

Lea también: No es necesario ir a Satpas, aquí está el horario completo de SIM para viajar por Yakarta y sus alrededores el 29 de diciembre de 2025



Para el área del norte de Yakarta, los servicios están disponibles en LTC Glodok, que es uno de los puntos habituales para los automóviles con SIM móvil. Mientras tanto, los residentes del centro de Yakarta pueden solicitar la extensión de SIM en la oficina de correos de Lapangan Banteng.

Para las personas que viven en el sur de Yakarta, el servicio Mobile SIM opera en el campus de Trilogi Kalibata. Todos los puntos de servicio en el área de DKI Yakarta están abiertos de 08.00 WIB a 14.00 WIB con una cuota de servicio diaria limitada.

Lea también: SIM móvil domingo 28 de diciembre de 2025, consulte dos ubicaciones de servicio en Yakarta y South Tangerang



No sólo en Yakarta, los servicios de extensión de SIM móvil también están disponibles en varias áreas intermedias. En Bekasi, las personas pueden visitar Mitra 10 Jatimakmur con un horario de servicio de 08.00 WIB a 10.00 WIB.

Mientras tanto, los residentes de Bogor pueden extender su SIM en Jambu Dua Mall, que opera de 09:00 WIB a 12:00 WIB. En Bandung, se han preparado dos puntos de servicio, a saber, en Dago Plaza y BPR KS, con un horario de funcionamiento desde las 08.00 WIB hasta el final.

Tenga en cuenta que los automóviles con SIM móvil solo ofrecen extensiones SIM A y SIM C válidas. Si el período de validez de la SIM ha expirado, el solicitante deberá solicitar una nueva SIM en Satpas siguiendo las etapas de prueba especificadas.

Como condición, el solicitante debe traer una fotocopia del KTP válido, una fotocopia de la licencia de conducir anterior, la licencia de conducir original y un comprobante de un examen médico. En referencia al PP número 60 de 2016 sobre PNBP, la tarifa de renovación de SIM se fija en 80.000 IDR para SIM A y 75.000 IDR para SIM C.