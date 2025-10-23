La sesión I del IHSG se fortaleció rápidamente, las acciones de Unilever y Telkom se dispararon

Jacarta – Índice de precios Acciones Combinación (IHSG) se volvió más fuerte (rebote) al final de la primera sesión de negociación del jueves 23 de octubre de 2025. JCI aumentó un 1,29 por ciento o 105,75 puntos a 8.258,33.

Lea también: Los analistas predicen que JCI estará al borde de la corrección, eche un vistazo a estas 5 recomendaciones de acciones



El movimiento de la JCI estuvo en el rango de 8.180 a 8.269. El valor de la transacción alcanzó los 11,04 billones de IDR con una frecuencia de transacción de 1,42 millones.

El aumento de la sesión I del IHSG estuvo en consonancia con el fortalecimiento en varios sectores. En particular, el sector inmobiliario aumentó un 3,41 por ciento, el sector no cíclico se disparó un 2,08 por ciento y el sector del transporte aumentó un 1,19 por ciento.

Lea también: JCI cierra, cayendo un 1 por ciento después de que BI mantenga las tasas de interés, estas 3 acciones se mantienen fuertes en la zona verde



Los analistas de Phintraco Sekuritas evalúan que técnicamente el indicador MACD muestra potencial para un mayor fortalecimiento. Donde el histograma negativo comienza a estrecharse.

Lea también: La JCI cae al final de la sesión de negociación I, verifique que 3 acciones impriman un salto de cientos de puntos



«Por lo tanto, estimamos que la JCI se moverá en el rango de 8.225 a 8.250 en la segunda sesión de hoy», dijo el analista Phintraco Sekuritas en su investigación del jueves 23 de octubre de 2025.

Phintraco Sekuritas también informó sobre las acciones que lograron registrar los mayores saltos de precios para ingresar a las filas de las que más ganaron, incluyendo:

Unilever Indonesia Tbk (UNVR)

Las acciones de UNVR subieron un 7,25 por ciento o 150 puntos hasta 2.220.

PT Telcom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM)

Las acciones de TLKM aumentaron un 6,98 por ciento o 220 puntos hasta el nivel 3.370.

PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (EXCL)

Las acciones de EXCL se dispararon 160 puntos o 6,61 por ciento hasta el área de 2.580.