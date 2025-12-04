La Sesión I de la JCI se dispara 23 puntos, consulte las 3 acciones más brillantes en LQ45

Jacarta – Índice de precios Acciones Combinación (IHSG) logró fortalecerse en la primera sesión bursátil del jueves 4 de diciembre de 2025. JCI rebote 23,43 puntos o 0,27 por ciento a 8.635,22.

Lea también: Analista predice que la JCI caerá bruscamente; eche un vistazo a cinco ganancias potencialmente grandes



Se observó que el movimiento de la JCI estuvo dentro del área de 8.607 hasta que tocó el punto máximo intradiario en el nivel 8.651. El valor de la transacción alcanzó los 11,86 billones de IDR con una frecuencia de transacción de 1,62 millones.

El repunte de la JCI también estuvo respaldado por un aumento en el sector industrial del 3,92 por ciento. También se registró un fortalecimiento significativo en el sector de infraestructura con un 1,78 por ciento y el sector de transporte aumentó un 1,01 por ciento.

Lea también: La JCI cae después de tocar un récord, consulte 3 acciones poderosas en el ranking LQ45



Por otro lado, el sector de materiales básicos cayó un 0,50 por ciento, el sector no cíclico cayó un 0,32 por ciento y el sector inmobiliario cayó un 0,09 por ciento.

Lea también: La sesión I de IHSG se fortalece un 0,21 por ciento, eche un vistazo a tres acciones de gran capitalización que también se disparan



El equipo de analistas de Phintraco Sekuritas evalúa que técnicamente los indicadores modernos muestran que el impulso aún se mantiene. Esto se refleja en el histograma MACD, que se mueve constantemente en la zona positiva.

«Por lo tanto, estimamos que la JCI tendrá la oportunidad de moverse en el rango de 8.600 a 8.650 en la segunda sesión de negociación de hoy», dijo el equipo de analistas de Phintraco Sekuritas en su investigación diaria del jueves 4 de diciembre de 2025.

En esta investigación, Phintraco Sekuritas también informó sobre las acciones que lograron registrar los mayores saltos de precios. Aquí hay tres acciones que se encuentran en la parte superior de las 45 acciones líderes, también conocidas como LQ45.

United Tractors Tbk (UNTR)

Las acciones de UNTR lideraron la ganancia con un 3,92 por ciento o 1.125 puntos hasta 29.825.

PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (EXCL)

Las acciones de EXCL se dispararon 80 puntos o un 2,87 por ciento a 2.870.

Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA)

Las acciones de DSSA también registraron resultados positivos del 2,86 por ciento o 3.200 para penetrar el área de 115.125.