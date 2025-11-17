La sesión I de IHSG vuela al nivel 8,434, verifique 3 acciones en el ranking de principales ganadores

Jacarta – Índice de precios Acciones Composite (IHSG) comenzó la tercera semana de noviembre superando el nivel de 8.434,20. La JCI se fortalece 0,76 por ciento o 63,76 puntos al final de la primera sesión comercio Lunes 17 de noviembre de 2025.

Basado en el seguimiento VIVA De StockbitSe observó que el movimiento de la JCI estaba en el rango de 8.392 a 8.444. El valor de las transacciones en el mercado regular se registró en 10,80 billones de IDR con una frecuencia de compra y venta de acciones de 1,63 millones de transacciones.

El salto del JCI estuvo en línea con el fortalecimiento de la mayor parte del sector bursátil. El sector inmobiliario se disparó un 2,12 por ciento, el sector cíclico subió un 1,87 por ciento y el sector energético subió un 1,29 por ciento.

También se registraron resultados positivos en el sector de infraestructura, que se fortaleció un 0,72 por ciento, el sector de transporte aumentó un 0,71 por ciento, el sector financiero aumentó un 0,65 por ciento, el sector no cíclico se disparó un 0,46 por ciento y el sector industrial aumentó un 0,20 por ciento. Por otro lado, el sector de materiales básicos cayó un 0,75 por ciento, seguido de una corrección en el sector salud del 0,57 por ciento y el sector tecnológico cayó un 0,09 por ciento.

Movimiento de la JCI en la Bolsa de Valores de Indonesia. Foto : ENTRE FOTOS/M Agung Rajasa

Técnicamente, el equipo de analistas de Phintraco Sekuritas vio la formación de un histograma positivo en el MACD. El indicador estocástico RSI formó una cruz dorada en la zona de sobrecompra.

«Estimamos que la JCI tiene potencial para moverse dentro del rango de nivel 8400-8450 en la segunda sesión de negociación», escribió el analista Phintrcao Sekuritas en su investigación citada el lunes 17 de noviembre de 2025.

En esta investigación, Phintraco Sekuritas informó sobre acciones que registraron importantes aumentos de precios. Los siguientes son los tres principales ganadores de las 45 acciones líderes o LQ45.

PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA)

Las acciones de DSSA subieron un 6,77 por ciento o 6.175 puntos a 97.375.

PT Surya Citra Media Tbk (SCMA)

Las acciones de SCMA registraron un aumento del 5,23 por ciento o 18 puntos hasta 362.

PT Bumi Recursos Tbk (BUMI)

Las acciones de BUMI registraron una ganancia del 4,55 por ciento o 10 puntos hasta la posición 230.