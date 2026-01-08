La sesión I de IHSG sube 39 puntos después de imprimir el récord intradiario más alto, verifique las acciones de 3 Cuan

Jacarta – Índice compuesto de precios de acciones (IHSG) registró otro máximo histórico (ATH) intradiario en el rango de 9.000. IHSG fortalecer 0,44 por ciento o 39,66 puntos a 8.984,47 al final de la primera sesión de negociación del jueves 8 de enero de 2026.

Lea también: Se proyecta que la JCI pise el acelerador hasta el nivel 9.000, un analista filtra 5 acciones con potencial de ganancias



El brillo del índice se ve respaldado por el desempeño positivo de varios sectores. El mayor salto se registró en el sector de consumo no cíclico con un 1,50 por ciento, el sector energético subió un 1,38 por ciento y el sector inmobiliario se disparó un 1,15 por ciento.

Mientras tanto, el sector de materias primas corrigió un 0,93 por ciento. La caída también afectó al sector de infraestructura en un 0,36 por ciento y el sector de infraestructura se desplomó un 0,04 por ciento.

Lea también: La JCI se fortalece a lo largo del día, eche un vistazo a 3 acciones mineras dominadas por las que más ganan



El equipo de analistas de Phintraco Sekuritas evalúa que, desde una perspectiva técnica, el impulso de fortalecimiento aún se mantiene como se refleja en el histograma MACD, que continúa moviéndose con más fuerza en el área positiva. Sin embargo, los actores del mercado aún deben ser conscientes del potencial de toma de ganancias, considerando que el indicador estocástico RSI se encuentra en el área de sobrecompra.



IHSG Foto : FOTOS DE ANTARA/Sigid Kurniawan

Lea también: La sesión I de IHSG aumenta 12 puntos, verifique que 3 acciones registren saltos de dos dígitos en el ranking de principales ganadores



«Estimamos que el JCI se moverá en el rango de 8.950 a 9.000 en la segunda sesión de negociación de hoy», continuó el equipo de analistas de Phintraco Sekuritas, citado en la investigación diaria del jueves 8 de enero de 2026.

Además, Phintraco Sekuritas informó que tres emisores de acciones registraron los mayores saltos de precios en las filas de 45 acciones líderes, también conocidas como LQ45, que incluyen:

PT Amman Mineral International Tbk (AMMN)

Las acciones de AMMN se dispararon un 5,33 por ciento o 425 puntos hasta 8.400.

PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA)

Las acciones de DSSA se dispararon un 5,29 por ciento o 5.325 puntos para alcanzar el nivel de 105.900.

PT Barito Pacific Tbk (BRPT)

También se registraron resultados positivos. acciones de conglomerado Prajogo Pangestu. Las acciones de DSSA subieron un 3,93 por ciento o 120 puntos a 3.170.