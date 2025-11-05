La sesión I de IHSG se dispara 21 puntos, verifique 3 acciones que registran los saltos de precios más altos

Jacarta – Índice de precios Acciones Combinación (IHSG) registró un aumento del 0,25 por ciento o 21,21 puntos al final de la primera sesión comercio esta tarde, miércoles 5 de noviembre de 2025. El repunte impulsó el índice nacional hasta 8.263,12.

Lea también: Apertura en rojo, se prevé que la JCI se debilite debido a la lentitud de las bolsas de valores de Asia y el Pacífico



Se observó que el movimiento de la JCI estaba en el rango de 8.182 a 8.278. El valor de transacción registrado alcanzó los 9,53 billones de IDR con una frecuencia de transacción de 1,26 millones de veces.

El brillo de la JCI está en consonancia con las mejoras en varios sectores. El sector tecnológico se disparó un 2,72 por ciento, el sector de infraestructura aumentó un 0,89 por ciento y el sector financiero fortalecer 0,64 por ciento.

Lea también: Las bolsas de valores asiáticas colapsan tras la fuerte corrección de Wall Street debido a la caída de los emisores de acciones de IA



Por el contrario, el sector inmobiliario experimentó una fuerte caída del 1,44 por ciento. El sector industrial también se debilitó un 1,43 por ciento y el sector energético cayó un 0,39 por ciento.



IHSG ROMPE 5.900 Foto : ENTRE FOTOS/Akbar Nugroho Gumay

Lea también: Se proyecta que la JCI aumentará, los analistas defienden estas 5 acciones potenciales



Los analistas de Phintraco Sekuritas estiman que técnicamente continúa la formación de una pendiente positiva en el MACD. El indicador estocástico RSI se encuentra en zona de sobrecompra.

«Estimamos que la JCI tiene potencial para moverse dentro del rango de nivel 8250-8300 en la segunda sesión de negociación», explicó el analista Phintraco Sekuritas en su investigación del miércoles 5 de noviembre de 2025.

Phintraco Sekuritas también informó sobre tres acciones que registraron importantes aumentos de precios y lograron ingresar a las filas de las principales ganancias, entre ellas:

PT Ir a Gojek Tokopedia Tbk (GOTO)

Las acciones de GOTO se dispararon un 8,77 por ciento o 5 puntos hasta 62.

PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI)

Las acciones de MAPI subieron un 7,95 por ciento o 105 puntos a 1.425.

PT Kalbe Farma Tbk (KLBF)

Las acciones de KLBF también obtuvieron resultados positivos con un 4,90 por ciento o 60 puntos, subiendo a la zona de 1.285.