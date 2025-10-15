La sesión I de IHSG se debilitó un 0,39 por ciento, 3 acciones poderosas en el ranking de principales ganadores

Jacarta – Índice de precios Existencias CombinaciónIHSG) continuó su caída en la primera sesión bursátil del miércoles 15 de octubre de 2025. JCI debilitado en un 0,39 por ciento o 31,87 puntos hasta el nivel de 8.034,64.

La JCI se había desplomado hasta el nivel 7.936 hasta que logró alcanzar la zona de 8.133 como su punto más alto. El valor de la transacción registró un valor nominal de 14,52 billones de IDR con una frecuencia de transacción de 1,59 millones de veces.

Los analistas de Phintraco Sekuritas estiman que técnicamente continúa la formación de un histograma negativo en el MACD. Mientras tanto, el indicador estocástico RSI apunta hacia abajo.

Sector el transporte se debilitó un 2,65 por ciento, lo que también se vio afectado por la caída del índice interno. El sector de tecnología también se contrajo un 1,95 por ciento y el sector de materias primas disminuyó un 1,17 por ciento.

Movimiento de la JCI en la Bolsa de Valores de Indonesia. Foto : ENTRE FOTOS/M Agung Rajasa

Aunque la JCI se desplomó, los sectores cíclico y financiero registraron resultados positivos. Cada uno subió un 0,18 por ciento y un 0,08 por ciento.

«Estimamos que el JCI tiene el potencial de seguir debilitándose para probar nuevamente el nivel psicológico de 8.000 en la segunda sesión de negociación», dijo el analista Phintraco Sekuritas en su investigación citada el miércoles 15 de octubre de 2025.

Phintraco Sekuritas también informó que tres emisores de acciones se mantuvieron firmemente en la zona verde. Las siguientes son las acciones que obtuvieron los saltos de precios más altos y se ubicaron entre las que más ganaron en las filas LQ45.

PT Mapa Activo Adiperkasa Tbk (MAPA)

Las acciones de MAPA subieron un 5,36 por ciento o 30 puntos hasta el nivel 590.

PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA)

Las acciones de JPFA obtuvieron un aumento del 4,48 por ciento o 100 puntos, volando hasta la zona de 2.330.

PT Indosat Tbk (ISAT)

Las acciones de ISAT siguieron fortaleciéndose un 3,70 por ciento o 65 puntos hasta 1.820.