La sesión I de IHSG colapsa por debajo del nivel 8.000, tres acciones registran un aumento

Jacarta – Índice Precio Acciones El compuesto (IHSG) se desplomó un 2,22 por ciento o 180,47 puntos al final de la primera sesión. comercio Viernes 17 de octubre de 2025. La fuerte caída provocó que la JCI cayera al nivel 7.944.

Se observó que la JCI se movía en el rango de 7.937 a 8.141. El valor de la transacción alcanzó los 13,92 billones de IDR con una frecuencia de transacción de 1,62 millones de veces.

Todos los sectores bursátiles cayeron a la zona roja. El sector tecnológico registró la peor corrección del 4,86 ​​por ciento, luego el sector energético se contrajo un 4,21 por ciento y el sector de infraestructura se debilitó un 3,49 por ciento.

El sector del transporte cayó un 3,08 por ciento, el sector no cíclico cayó un 2,42 por ciento y el sector cíclico cayó un 2,35 por ciento. Luego, el sector de materias primas se debilitó un 1,71 por ciento y los sectores de salud e industrial cayeron un 1,68 por ciento.

Los analistas de Phintraco Sekuritas evalúan que intradía, JCI cerró por debajo de la línea MA20, que actualmente se encuentra en alrededor de 8.112. En línea con esto, el indicador del histograma MACD muestra una pendiente negativa que continúa ampliándose.

«En estas condiciones, estimamos que la JCI se moverá en el rango de 7.935-7.975 en la segunda sesión de hoy», explicó el analista Phintraco Sekuritas, citado en su investigación, el viernes 17 de octubre de 2025.

A pesar de IHSG se desplomóVarios valores lograron mantenerse en la zona verde e incluso dieron saltos relativamente altos. Aquí hay tres acciones que se han posicionado entre las de mayor ganancia:

PT United Tractors Tbk (UNTR)

Las acciones de UNTR se dispararon un 3,56 por ciento o 925 puntos para llegar a 26.900.

PT Amman Mineral International Tbk (AMMN)

Las acciones de AMMN aumentaron un 3,15 por ciento o 250 puntos hasta 8.175.

PT Bank Asia Central Tbk (BBCA)

Las acciones de la BBCA subieron un 1,37 por ciento o 100 puntos hasta el nivel de 7.400.