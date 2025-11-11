La sesión I de IHSG colapsa después de tocar el nivel de 8.400, las acciones de Receh lideran el aumento en LQ45

Yakarta, VIVA – índice de precios Acciones Combinación (IHSG) cayó drásticamente en la primera sesión de negociación el martes 11 de noviembre de 2025. JCI cayó en picado 0,33 por ciento o 28,09 puntos hasta el nivel de 8.363,16.

Lea también: Las acciones asiáticas se fortalecen tras el repunte de Wall Street, las esperanzas de que finalice el cierre de EE.UU. hacen que los inversores sean optimistas



Basado en el seguimiento VIVA De bit de stockJCI se había fortalecido rápidamente hasta el nivel de 8.437 en la apertura, pero cayó lentamente hasta el área de 8.353 y luego se movió relativamente lateralmente en la zona roja. El valor de las transacciones en el mercado regular alcanzó los 15,08 billones de IDR con una frecuencia de transacciones de 1,96 millones de veces.

Los índices nacionales también se vieron presionados por las correcciones en varios sectores bursátiles. El sector financiero se debilitó un 0,98 por ciento, el sector inmobiliario se contrajo un 0,71 por ciento y el sector no cíclico cayó un 0,49 por ciento.

Lea también: Analista predice fuerte rebote en JCI después de ligera corrección, consulte 5 acciones con potencial para ganar dinero



Por el contrario, el sector industrial registró la mayor ganancia del 1,39 por ciento. Luego, el sector de transporte aumentó un 1,26 por ciento y el sector de tecnología saltó un 1,15 por ciento.



Movimiento de la JCI en la Bolsa de Valores de Indonesia. Foto : ENTRE FOTOS/M Agung Rajasa

Lea también: La JCI se debilitó ligeramente después de imprimir registros intradiarios, las acciones de GoTo y el sector tecnológico mejoraron



El equipo de analistas de Phintraco Sekuritas evalúa que, técnicamente, la formación de un histograma positivo en el MACD está empezando a disminuir. Esto está en línea con la formación del Cruz de la Muerte Estocástica RSI en el área de sobrecompra.

«Estimamos que el JCI tiene potencial para seguir debilitándose hacia el nivel de 8.350-8.325 en la segunda sesión de negociación», dijo el analista Phintraco Sekuritas en su investigación, el martes 11 de noviembre de 2025.

En esta investigación, Phintraco Sekuritas también informó sobre acciones brillantes que registraron los saltos de precios más altos en las filas de 45 acciones líderes, también conocidas como LQ45, que incluyen:

PT Bumi Recursos Tbk (BUMI)

Las acciones de BUMI registraron un salto de dos dígitos, es decir, un 28 por ciento o 42 puntos hasta 192.

PT Ir a Gojek Tokopedia Tbk (GOTO)

Las acciones de GOTO aumentaron un 4,48 por ciento o 3 puntos hasta el nivel 70.

Materiales de batería PT Merdeka Tbk (MBMA)

Las acciones de MBMA también registraron resultados positivos del 3,65 por ciento o 25 puntos hasta el área de 710.