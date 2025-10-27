La sesión I de IHSG cayó casi un 3 por ciento, las acciones de Unilever a Alamtri Perkasa

Jacarta – Índice de precios Acciones El compuesto (IHSG) se desplomó 243,39 puntos o un 2,94 por ciento al final de la primera sesión. comercio Lunes 27 de octubre de 2025. Una fuerte corrección hizo que el índice cayera al nivel de 8.028,34.

Basado en orientación VIVA De bit de stockel movimiento del índice interno rozó el nivel de 7.959 a la zona de 8.354. El valor de las transacciones en el mercado regular alcanzó los 17,84 billones de rupias con una frecuencia de transacciones de 1,93 millones de veces.

Todos los sectores bursátiles compactos registraron caídas. Los sectores de energía e inmobiliario fueron los que más cayeron, concretamente un 4,45 por ciento y un 4,53 por ciento.

Luego, el sector industrial se debilitó un 3,76 por ciento, el sector de infraestructura se contrajo un 3,05 por ciento y el sector cíclico disminuyó un 2,86 por ciento. La corrección también afectó al sector de materias primas con una caída de 2,65 por ciento, al sector de transporte con una caída de 2,39 por ciento, al sector financiero con una caída de 2,02 por ciento y al sector no cíclico con una caída de 0,82 por ciento.

Los analistas de Phintraco Sekuritas evalúan que técnicamente el desglose MA20 de la JCI se sitúa en torno al nivel 8.134. Esta condición a menudo resulta en la formación de una Cruz de la Muerte en el MACD y el RSI estocástico.

«Estimamos que el JCI tiene el potencial de seguir debilitándose para probar el nivel psicológico de 8.000 en la segunda sesión de negociación», explicaron los analistas de Phintraco Sekuritas citados de su investigación el lunes 27 de octubre de 2025.

A pesar de IHSG se desplomóPhintraco Sekuritas informó que varias acciones lograron registrar saltos significativos. La siguiente es una lista de tres emisores que se encuentran entre los principales ganadores.

Unilever Indonesia Tbk (UNVR)

Las acciones de UNVR se dispararon un 9,09 por ciento o 230 puntos hasta alcanzar el nivel de 2.760.

PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk (ADMR)

Presidente Director de PT Adaro Energy Indonesia Tbk, Garibaldi Thohir (Boy Thohir) en el Complejo del Palacio Presidencial, en el centro de Yakarta, viernes 7 de marzo de 2025

Las acciones de ADMR registraron un aumento del 3,80 por ciento o 50 puntos hasta 1.365.

PT Mapa Activo Adiperkasa Tbk (MAPA)

Las acciones de MAPA también registraron resultados positivos del 3,17 por ciento o 20 puntos hasta el área de 650.